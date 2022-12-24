馬斯克不再賣股承諾未能安撫投資人 特斯拉盤中股價走跌

馬斯克雖然先前承諾至少在兩年內不再變賣特斯拉股票，但這無助讓投資人安心，特斯拉周五（23 日）股價一度觸及兩年新低，截稿前跌幅收窄至 1.11%，每股暫報 123.96 美元。

馬斯克自去年底以來已出售特斯拉價值 400 億美元的股票，其中 150 億美元是他在 4 月作出類似不變賣股票承諾後賣出的。他日前承諾，未來一年半到兩年的時間內，不會再出售特斯拉股票，試圖安撫投資人的不安。

馬斯克的賣股加上外界認為自他收購推特後分散其經營特斯拉的注意力，還有中國經濟成長放緩的擔憂，讓這家電動車製造商股價出現自 2010 年上市以來最糟糕的一年。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價下跌 1.11%，每股暫報 123.96 美元，此前股價一度下跌 3.5%，創下 2020 年 9 月以來新低。

前美國證券交易委員會（SEC）律師、Moses & Singer 律師事務所合夥人 Howard Fischer 表示，如果馬斯克在不久的將來再度變賣約 10 億美元的股票，並讓特斯拉股價面臨下跌壓力，投資人可能會以證券詐欺行為提出合理的賠償。

SEC 的規定要求上市公司及其高層透過投資人知道的監控管道披露重要訊息，不過 SEC 並未具體說明企業應該如何做到這點。另一方面，自馬斯克在推特上宣布 2018 年將特斯拉私有化以來，他就一直與 SEC 有摩擦。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，馬斯克看起來很擔憂，宣布不再變賣特斯拉股票並提出回購股票的想法。空方牢牢控制住決面，而散戶對於這種低點買入則考慮再三。