馬斯克承諾不再變賣股票約兩年 特斯拉盤後彈升近3%

特斯拉執行長馬斯克周四 (22 日) 承諾，未來一年半到兩年的時間內，他不會再變賣特斯拉股票，試圖安撫投資人的不安，特斯拉盤後股價回升逾 2%。

馬斯克這番話代表他至少 2024 年不會賣股，或許 2025 年也不會。他今年稍早也曾在連續拋售股票後，做出不再賣股的承諾。

特斯拉 (TSLA-US) 股價周四再度重挫，下跌 8.88% 至每股 125.35 美元，馬斯克承諾不再賣股後，其盤後股價一度上漲 3.3%，截稿前漲幅為 2.7%。假如今天開盤能保持漲勢，將終結連五日下跌。

該股今年至周四收盤為止共下跌約七成，遠遜於那斯達克等美股大盤同期的表現。

在周四的 Twitter Spaces 語音聊天中，馬斯克重申之前的說法，即特斯拉股價下跌和他分心經營推特較無關係，主要是受到聯準會 (Fed) 一連串升息拖累。

他還預測，2023 年將陷入「嚴重的」經濟衰退，消費者需求將下滑。

有聽眾向馬斯克提問，是否考慮為推特延攬創投家 David Sacks 等專家，讓他自己更專心帶領特斯拉時，馬斯克避而不答，並說推特屬於相對簡單的事業，「推特的複雜程度大概只有特斯拉的 10%。」

自馬斯克 10 月收購推特並將其下市之後，他經常利用推特的聊天平台談論產品和公司策略，但數度出現爭議：曾有推特工程師質問，馬斯克意圖改寫大量軟體編碼。

在馬斯克收購推特以前，特斯拉股價今年來累計的跌幅為 36%，和那斯達克的 31% 相去不遠，但收購案確定之後，特斯拉股價共下跌約四成，而那斯達克同期僅跌 2%。

特斯拉股東多次抱怨馬斯克出售股票的行徑，因為這經常出人意料，提高他們投資決策的難度。

馬斯克今年共計約賣出價值近 400 億美元的特斯拉股票，大部分用於完成收購推特的交易。