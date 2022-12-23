受夠馬斯克反覆無常！德官員：推特應受歐盟委員會直接監督

德國政府內閣官員週四 (22 日) 表示，推特應與其他科技公司一起受歐盟委員會直接監督，並稱推特在新東家馬斯克 (Elon Musk) 反覆無常領導下，對言論自由構成威脅。

德國經濟部國務秘書 Sven Giegold 指出，推特突然暫停記者帳戶並封鎖某些連結。他是經濟部專門負責經濟政策的官員。

Giegold 在給兩位歐盟委員的信中呼籲歐盟展開調查，並表示委員會應該採取行動防止「推特的反競爭行為」。

推特沒有立即回應置評請求，歐盟委員會證實已收到該信件，表示將在適當時間點回覆，且目前也正密切關注推特的事態發展。

Giegold 在推特上發布該信件，並批評推特政策朝夕令改且無理由廣泛封鎖連結、帳戶，其作法危及競爭自由、言論自由、資訊自由和新聞自由。

德國總理 Olaf Scholz 此前表示正密切關注該社交媒體公司的發展情況。

Giegold 表示，根據委員會對數位市場的新規定，他將接管諸如臉書 (META-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等大型平台的監管工作。

「然而，推特尚未被歸類為主導性的數位平台，這也是因為該公司的銷售額仍太低，儘管如此，推特在塑造全球和歐洲的公眾輿論方面仍可發揮著巨大影響。」

歐盟委員會表示，正加速實施有關數位市場的新規定，「關於推特與最新進展，大平台對公共話語的影響力需要必要的保障，以裨基本權利得到有效保護。」

委員會呼應 Giegold 說法，稱一些公司可被歸類為訊息的「守門員」，因此即使這類公司不符合定量門檻，基於定性評估，也必須遵守委員會的新規定。