特斯拉空頭今年大賺150億美元 主要發生在馬斯克出價買推特之後

根據 S3 Partners 周三 (22 日) 的一份研究報告，做空馬斯克 (Elon Musk) 和特斯拉 (TSLA-US) 的投資者迎來了豐收的一年。

S3 Partners 表示，特斯拉是 2022 年最賺錢的空頭交易，今年迄今，交易員按市值計算獲利 150 億美元。

這些利潤中的大部分，即 137 億美元，是自馬斯克 4 月份提議收購 Twitter 之後產生的。這一事實挑戰了馬斯克的觀點，即特斯拉股價下跌的主要原因，是聯準會 3 月份才剛剛開始的升息，而不是他想要購買 Twitter。

僅在 12 月，特斯拉空頭就多賺了 45 億美元。 特斯拉股價周四下跌 9%，因此賣空者的收益正在加速。

S3 董事總經理 Ihor Dusaniwsky 表示，做空者一直在強化他們在特斯拉的空頭部位，這是有充分理由的，以美元價值計算，這是 2022 年獲利最高的空頭。

看跌的交易員並沒有因近期特斯拉大跌而縮手，據 S3 Partners 的報告，即使在上個月，特斯拉股票的空頭興趣也出現了激增，有 378 萬股新股遭做空。

Dusaniwsky 表示，自馬斯克於 4 月 14 日宣布他的 Twitter 出價以來，做空者增加 818 萬股空頭，價值 11.3 億美元。他指出，特斯拉之所以如此動盪，部分原因在於被動股東僅占股東基礎的 36%。 相比之下，蘋果 (AAPL-US) 為 50%，微軟 (MSFT-US) 為 58%。