美銀：美經濟預期明年第一季陷入衰退 但看好這3類型股票

美國銀行在報告中指出，儘管美聯準會 (Fed) 最近升息步調有所放緩，但該行並未改變對 2023 年美國經濟陷入衰退的預期。

該報告指出，在 Fed 近期升息 2 碼 (50 個基點) 後，該行對美國經濟前景仍持謹慎態度，並仍預估 2023 年第一季將陷入溫和衰退，明年美國國內生產毛額 (GDP) 將負成長。

美國銀行首席美國經濟學家 Michael Gapen 曾表示，隨著供應鏈中斷進一步緩解、庫存恢復和勞動力市場預期狀況減弱，美國核心 CPI 將在 2023 年迅速放緩。

但這是有代價的。Gapen 指出，通貨膨脹率的下降將伴隨著「溫和衰退」，並且失業率將在明年達到 5.5% 的峰值，而 10 月份為 3.7%。

針對美股，美銀預估股市明年將大幅下跌 36%，但是，該報告仍強調 3 種值得投資人考慮的領域，包含優質股、收益股和小型股。

該報告稱，在這樣的經濟前景下，美銀對網路相關企業個股持謹慎態度，其中包括亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US)、EBay(EBAY-US) 和 Expedia(EXPE-US) 等。

不過，美銀也強調， Meta 和谷歌母公司 Alphabet 仍很有可能成功應對衰退，因為儘管在經濟衰退期間，兩家企業將面臨廣告收入大幅削減，但他們仍然具有投資支出和應計獎金的靈活性，能夠在輕度或中度衰退的情況下，仍舊實現盈利增長。