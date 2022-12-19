大摩空頭分析師：企業獲利衰退相當於金融危機重現 美股恐再創新低

摩根士丹利策略師威爾森 (Michael Wilson) 表示，美股將迎來全球金融危機以來最糟的一年；同時，企業獲利可能也將遭遇同樣的命運。

他指出，即將到來的企業獲利衰退「本身可能與 2008/2009 年的情況類似」，這可能會引發美股再創新低，「甚至比大多數投資人預期的要糟更多」。

他說，「我們的建議是，在這種結果真正發生之前，不要假設市場已經正在定價。」

這位被普稱為「美股多年空頭」策略師還指出，即使目前通膨已開始從歷史高位回落，但美國經濟最近出現的疲軟跡象令人擔憂。

摩根士丹利團隊目前對 2023 年美股每股獲利的預測值為熊市級的 180 美元；相較之下，華爾街分析師的平均預期為 231 美元。他們表示，若再加上目前的股票風險溢價低於 2008 年 8 月，即使估值更高，標普 500 指數明年仍可能會跌至 3000 點，相當於較上周五 (16 日) 收盤價下跌 22%。

但可以肯定的是，威爾森並不認為會出現系統性金融風險或房市危機的跡象，因此，他相信美股不會像 2008 年那樣下跌 50%。

在 Fed 和歐洲央行發出堅定的鷹派訊號後，美股持續兩個月的反彈已宣告結束，讓標普 500 指數可能創下 2008 年以來最大全年跌幅。美股上周未能克服今年年初以來的技術性下跌趨勢，終結了過去 3 次熊市反彈。高盛策略師對此也警告，由於通膨率居高不下，明年企業獲利率將面臨風險。

最後，威爾森表示，在各類股中，他建議加碼醫療保健、必需消費品和公用事業股，並減碼非必需消費品和科技硬體股。