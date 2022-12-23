日本11月核心通膨率升至3.7%、改寫40年新高 日銀動向受矚

日本 11 月核心消費者通膨率改寫 1981 年 12 月以來新高，顯示企業持續把上升的成本轉嫁給一般家庭，導致物價上漲的情況擴散得更廣。市場揣測，這可能代表日本銀行 (央行) 可能愈來愈接近貨幣政策「轉向」階段。

日本總務省府周五 (23 日) 公布，11 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增率為 3.7%，符合市場預期，較 10 月的 3.6% 略升，連續第八個月超過日銀的 2% 目標。此數據剔除生鮮食品但包含能源的價格，11 月主要受到加工食品漲價影響，但拜政府的旅遊補助等措施之賜，升幅未突破 4%。

剔除生鮮食品和能源價格的核心 - 核心 CPI，也較去年同期上漲 2.8%，比 10 月的 2.5% 升溫。該指標主要呈現需求帶動的通膨，是日銀密切關注的指標，最新數據顯示日本的通膨壓力不但正在累積，還可能持續到明年。

日銀接下來將在 1 月 18 日公布貨幣決議和最新經濟預測，這份報告可能提供日銀仔細審視的素材。多數分析師預測，日銀屆時將修正消費者通膨的預測值。

日銀本周二調整殖利率曲線管控 (YCC) 政策，允許長期利率最高升到 0.5%，令市場解讀可能是日本撤出超寬鬆貨幣政策的前奏。由於日銀總裁黑田東彥任期將在明年 4 月結束，市場早就揣測政策動向即將變化，但黑田當天強調，日銀現階段無意收回貨幣刺激，因明年度通膨率仍可能減緩至 2% 以下。

SMBC 日興證券資深經濟學家 Koya Miyamae 說：「政策改變可能在明年春季發生，屆時日銀新總裁上任，工資談判也有結果。」

但他指出，市場並未完全排除政策提早轉向的可能性，尤其考量到黑田曾有立場 180 度大改變的紀錄。

這份報告也可能影響政府對物價的立場。外傳日本首相岸田文雄計劃重新思考與央行敲定的 10 年協議，例如為通膨目標加入靈活性。