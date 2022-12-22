投資人消化日本央行利空消息 日股一周多來首次收漲

日本日經指數周四 (22 日) 收高，這是一周多以來的首次上漲，原因是投資者重新買回之前因日本央行 (BOJ) 出人意料的政策調整而下跌的股票。

日元周四趨於穩定，幫助汽車製造商股價強勁反彈，而房地產類股也在上漲，長期債券殖利率在先前大幅攀升後，也回復平靜。

日經指數收盤上漲 0.46% 至 26507.8 點，昨天一度低至 26507 點，創下自 10 月 13 日以來的盤中低點。

日經指數前一次上漲是 12 月 14 日，在這段期間，日股不僅受日本央行強硬態度的打擊，還受到美國經濟衰退擔憂的影響。

三井住友 DS 資產管理首席市場策略師 Masahiro Ichikawa 表示，日本央行的決定令人大吃一驚，但市場似乎正在一點點消化它，在今年餘下的交易日中，日經指數可能會在目前約 26500 點左右波動，但進入新的一年後，焦點應該回到美國通膨和經濟前景上。

更廣泛的東證指數周四上漲 0.78% 至 1908.17 點，其中，表現最好的是房地產類股，漲幅達到 2.5%，三井不動產上漲 4.3%，住友不動產上漲 3.6%。

日本《讀賣新聞》援引未具名消息人士的話報導稱，幾家銀行正在敲定收購東芝公司的貸款條款，投標併購東芝享有優先權的 JIP 集團 (日本產業夥伴)，本周可望拿到 1.4 兆日元的銀行聯貸，消息面助東芝大漲逾 4%，收 4535 日元。