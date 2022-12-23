日本央行公布10月會議紀要 委員關注政策轉變對民生可能的衝擊

周五 (23 日) 公布的日本央行 10 月會議紀要顯示，一些政策制定者呼籲，需要注意未來退出超低利率時，可能對市場和家庭抵押貸款利率所造成的影響。

一位委員表示，儘管沒有立即調整貨幣政策的必要，但日本央行必須密切關注長期寬鬆政策的副作用，並在「不帶先入之見」的情況下，仔細審查通膨上升將如何影響薪資和家庭支出。

這位委員說：「重要的是，要繼續檢查未來退出超寬鬆貨幣政策將如何影響市場，以及市場參與者是否為此做好了準備。」

會議紀要顯示，日本央行九位委員中的一些人還表示，日本央行必須注意未來利率上升，可能對抵押貸款造成的影響。這些言論顯示，日本央行政策制定者更加注意到通膨上升的前景，以及未來退出刺激措施的可能性。

幾位委員指出，更多的跡象表明，價格上漲已經超出了成本推動因素的影響，一些人預計，通膨可能會在很長一段時間內保持在高位。

但與此同時，也有委員表示，現在斷定通膨已經穩定在 2% 左右還為時過早。他們一致決定維持大規模貨幣寬鬆政策，認為「半途而廢的政策變化，有擾亂物價和薪資良性循環的風險」。

關於殖利率曲線控制 (YCC) 政策的變化，一位委員評論稱，銀行為了控制殖利率曲線的上升而增加購買政府債券，增強了流動性。