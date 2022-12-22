美股大跌造福空頭 今年可望賺逾3000億美元 4年來首度獲利

今年美股大跌反而是空頭的福音，可望實現 2018 年以來首次全年獲利，大多數都要歸功於放空特斯拉 (TSLA-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和其他多年來引領市場走高的大型成長型股票。

分析公司 S3 Partners 的數據顯示，今年來空頭炒家擁有 3037 億美元的已實現和未實現收益，較 2018 年成長了 4 倍；相當於全年 9736 億美元的平均空頭總回報率為 31.2%。

就美元收益而言，放空特斯拉最賺錢，投資者在約 193 億美元的放空股票中獲得 150 億美元的已實現和未實現獲利。這家電動車製造商的股價今年至今已下跌約 60%。過去幾年，該公司的快速上漲讓許多看跌的空頭投資人吃虧。

S3 數據顯示，其他被放空最多的公司包括亞馬遜、Meta (META-US)、蘋果公司 (AAPL-US) 和線上二手車銷售商 Carvana (CVNA-US)。

多空對沖基金公司 Anson Funds 投資組合經理人 卡桑 (Moez Kassam) 表示，今年「對空頭來說比較容易，因為經濟環境對整個市場來說像是逆風，而不是前幾年的順風」，「空頭不可能天天過年。」

該基金的主要空頭部位包括生物科技公司 Novavax Inc (NVAX-US)，該股今年下跌逾 90%，還有電動車製造商 Rivian (RIVN-US)，該股下跌約 80%。

Stanphyl Capital 投資組合經理人史畢格 (Mark Spiegel) 自 2014 年以來「不斷地以不同規模」放空特斯拉，他表示，放空特斯拉是他基金今年最賺錢的個人空頭部位。這支 1800 萬美元的基金 2022 年上漲約 60%。特斯拉股價自 2014 年以來上漲了 1271%。

雖然高利率重擊了成長型股票，但部分投資人認為，特斯拉 CEO 馬斯克收購推特是在虛耗他經營這家電動車公司的時間。馬斯克出售特斯拉股票也給該股帶來壓力，而且投資人一直在關注消費者對電動車需求降溫的跡象。

史畢格一直堅持看空特斯拉，認為該股距離達到合理價格還有很長的路要走。

過去幾年，空頭投資人的日子並不好過：在 2021 年損失了 1424 億美元，當年 GameStop (GME-US) 等所謂的迷因股大漲，重創了幾家空頭公司。它們在 2020 年遭受了 2417 億美元的損失，當時 Fed 為應對新冠疫情將利率下調至歷史低點，引發市場大幅反彈。

交易員表示，經濟數據和 Fed 決策引發的市場波動常常令投資人措手不及，並推動資產價格同步波動，使得選擇個股變得更加困難。

與此同時，埃克森美孚 (XOM-US)、西方石油 (OXY-US)、雪佛龍 (CVX-US) 和馬拉松石油 (MPC-US) 等能源類股在能源價格飆升後大幅上漲，也讓放空這些股票的投資人遭受重創。