知名特斯拉大空頭：明年底特斯拉股價可能跌至23美元

特斯拉大空頭、GLJ Research 分析師 Gordon Johnson 週三 (14 日) 表示，特斯拉 (TSLA-US) 只是一家普通車廠，產能超過自身銷售能力，他預期在 2023 年底特斯拉股價將跌至 23 美元。

Johnson 表示，他看到幾個特斯拉空頭訊號，包括利潤率大幅下降的降價促銷，美國和中國市場的交車時間縮短，並且歐洲積壓的訂單似乎也將在本季消失。

Johnson 說道，特斯拉工廠尚未完全投產，就已經建立無法銷售的產能。他也進一步表示，特斯拉不是一家科技公司，不應該像科技公司那樣定價，他預計特斯拉股票將持續面臨賣壓。

「這就是為什麼我們認為，到明年年底，特斯拉股價將落至每股 23 美元。」Johnson 說道。

特斯拉股票是今年主要汽車製造商和科技企業中表現最差的股票之一，投資人主要擔心馬斯克 (Elon Musk) 專注於經營推特可能無法有效經營特斯拉，而馬斯克可能會拋售更多特斯拉股票來支撐這家搖搖欲墜的社群媒體平台。

美國證券交易委員會 (SEC) 周三 (14) 公布的文件也顯示，馬斯克本周售出價值超過 35 億美元的特斯拉股票，是今年第四度賣股。

馬斯克賣股之際，特斯拉近期跌勢難止，股價正處在兩年最低水平，按市值計算，目前特斯拉依然領先全球各大車商，但市值已較去年底縮水逾 7000 億美元。