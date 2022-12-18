「二高一低」+新年效應誘發空頭蠢動 明年股市先看這兩因素影響

聯準會亮鷹爪拖累股市下挫，台股周線連二黑，法人表示，在高通膨、高利率與低成長環境下，加上新年假期恐加速市場從股市提款，股市短線將持續高檔震盪，明 (2023) 年市場將轉向經濟放緩與企業獲利下修對市場的影響。

PGIM 保德信金滿意基金經理人廖炳焜認為，美國利率干擾暫告段落，但市場仍要面對高通膨、偏高利率、低成長的環境，預期美股走勢將持續震盪；至於台股在短線漲多及兔年農曆年較早之下，可能引發市場落袋為安心態提前發酵，指數預料以高檔整理機率大。

廖炳焜表示，後續仍需視美股臉色，特別是費城半導體指數及那斯達克指數至關重要；另外，新台幣匯率亦將是台股觀察重點。

廖炳焜指出，聯準會釋出對於通膨謹慎、明年不降息等訊息，再次讓投資人面對通膨抗戰的政策現實，台股受美股回檔影響也出現走跌，從 2024 年至 2025 年點陣圖的離散程度，凸顯未來經濟及政策前景的不確定性增高。

廖炳焜表示，由於放緩升息對於金融市場的利多預期已逐漸反映，進入 2023 年市場焦點將轉向經濟可能衰退及企業獲利修正等影響。

安聯投信台股團隊則認為，儘管市況受利率政策比市場悲觀一點點影響，但不論是中國經濟有望解封、三到六個月後逐步回復的方向明確，或是季報表現與明年逐季表現來看，其實最壞狀況都在市場預期之中，不確定性都已逐步落地。

從基本面來看，安聯投信台股團隊表示，以內部長期追蹤 250 檔企業獲利來看，年增率低點仍預估落在 2023 年第 1 季，之後有望逐季改善，相較於今年修正的是本益比、明年則是每股獲利變化，預估明年第一季基本面將呈現分化走勢，故屆時選股可能成為左右全年表現的關鍵時點。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，可留意如具有穩定現金流及強勁基本面者，同時可隨時留意增持股價落後、評價相對便宜、價值及長期趨勢浮現的受惠股。

以支撐盤勢的半導體來說，庫存調整仍在進行，不過近期部分廠商已感受到客戶拉貨趨穩，儘管需求回升仍言之過早，但顯示產業訂單全面下修時間已過，產業離復甦又更近一步下波觀察點將是農曆年後訂單是否增溫。