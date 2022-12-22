空櫃壓港 明年貨櫃海運市場恐不太好看

歲末年終，今年貨櫃海運市場可用「淡季不淡，旺季不旺」來總結，對於明年市場走勢，考慮到供需因素，業界人士似乎都不太看好。

《財聯社》報導，「停在這兒的貨櫃車，都是在排隊等接單。」近日，上港集團張華濱碼頭門口，一位貨櫃車司機說，現在臨近春節，本應有一波集中出貨需求，但貨櫃車接單量仍未好轉。

目前，港口企業正為不斷增加的空櫃發愁。華東上海港、寧波舟山港的空櫃堆存量居高不下，華南港口空櫃壓港情況尤為嚴峻。

廣州港負責人透露，目前廣州港南沙港區空櫃堆存水準是疫情以來最高。為此，廣州港也在提高內部堆場堆存能力。

鹽田國際日前表示，堆存櫃量已創 2020 年 3 月以來新高，且快將衝破開港 29 年以來歷史紀錄。知情人士透露，鹽田國際堆場內空櫃量很高，儘管吞吐量仍高，但吞吐量包含不少空櫃運轉。

「這與 2020 年疫情以來，航運市場持續火爆背景下，船公司拚命造櫃之舉離不開關係。」廣州港負責人進一步表示，下半年以來，全球海運需求減少，海運量下降，原本出口堆積在海外港口的空櫃大量回流，空櫃壓港乃情理之中。

針對當前美線市場，美線專家羅杰表示，短時間內貿易需求看不到恢復，清庫存任重道遠。

「這個聖誕季的消費只能說是正常，不算好消息，當然也不是壞消息，庫存還是太高了。美國消費者這個聖誕節最大的消費是旅行，而機票酒店費用高了很多，其他實物消費支出就要精打細算。因此，貿易需求樂觀估計要等到明年第 2 季才有起色，悲觀估計要到明年第 3 季。」羅傑說。

需求之外，運力也過剩。上海國際航運研究中心國際航運研究所所長助理鄭靜文說，目前已有大量運力重回市場，加上明年預估還有超過 240 萬 TEU（20 呎標準櫃）運力交付，是現有運力 10%。現在的閒置運力，也已達到現有運力 5% 的水準。運力過剩，就算航商採取停航舉措，也無法逆轉運價下跌趨勢。

因此，鄭靜文表示，明年長約價格應該會回調，現貨價格可能會低於今年平均值。