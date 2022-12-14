美股大多頭：Fed將在 2023 年年中開始降息 美股有望迎來強勁一年

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 週二 (13 日) 表示，在經歷今年股市暴跌後，2023 年美國前景看起來更加光明，因為美聯準會 (Fed) 預期將在明年年中開始降息。

Siegel 說：「我的感覺是，從長期來看，股市被低估 10% 至 15%，我認為 2023 年美股將迎來非常好的一年。」

美股經歷艱難的一年，標準普爾 500 指數在持續的通貨膨脹和 Fed 積極升息的情況下，下跌 17%。 但 Siegel 認為，通貨膨脹基本上已經過時，他也質疑央行在更長時間內維持高利率的做法。

先前他就曾指出，基本上 90% 的通膨已經消失，政府依賴的指標嚴重滯後，實際上的通膨，尤其是房地產市場，正在以相當快的速度下降。

Siegel 認為，Fed 將在明年年中開始降息，儘管部分經濟學家認為這要到 2024 年才會發生，但他認為，一旦 Fed 官員看到失業率上升，失業救濟金申請人數上升，實際經濟疲軟，就會開始談論降息。

Siegel 也持續批評 Fed 對通膨上升反應遲緩，增加了過度緊縮導致經濟衰退的風險。但是，與此同時，他也表示，溫和衰退預計不會將股市推向另一個低點，股市通常會在經濟觸底前 4 到 5 個月觸底。 先前，他預計明年股市至少會上漲 20%。

Siegel 的說法與許多華爾街分析師背道而馳，不少分析師曾警告稱標準普爾 500 指數可能在明年初崩盤並觸底。美國銀行、摩根士丹利和德意志銀行預測，隨著經濟衰退對經濟造成衝擊，標普將下跌 25% 左右。