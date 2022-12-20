百萬富翁投資人看空美股 明年跌10% 2008年來最悲觀

最新調查顯示，百萬富翁投資人預料明年美股會出現兩位數跌幅，為 2008 年來最悲觀調查結果。

美國財經媒體 CNBC 百萬富翁調查結果顯示，56% 受訪者看空美股，預估明年標普 500 指數將下跌 10%，近三分之一受訪者更認為跌幅會超過 15%。這項調查的對象是擁有 100 萬美元以上可投資資產的投資人。

他們也預料股市下跌會導致個人財富縮水。被問到明年個人財富面臨的最大風險時，28% 受訪者說是股市，比率最高。上次百萬富翁投資人這麼悲觀是在全球金融危機時期。

Spectrem 集團總裁 George Walper 說，通膨、升息及潛在經濟衰退，都困擾著有錢投資人。

逾三分之一受訪者預估，明年整體投資報酬率會淪為負數（包括股票、債券等資產），且多數受訪者說報酬率不到 4%。由於短天期公債殖利率超過 4%，因此這種報酬率很低。

許多百萬富翁投資人緊抱現金，計劃在場外觀望，至少在可預見的未來都打算如此。46% 受訪者說，投資組合裡現金比去年多，17% 受訪者更表示「多出很多」。

百萬富翁投資人也看淡美國經濟，60% 受訪者認為經濟到明年年底會「疲弱」或「疲弱很多」。

不過，年齡差距導致百萬富翁的看法出現落差。81% 受訪千禧世代百萬富翁預料到明年底資產會增加，其中 46% 受訪者預估可成長 10% 以上。逾半數千禧世代百萬富翁受訪者預測標普 500 指數明年可望上漲 10% 或更多。相較下，61% 受訪「嬰兒潮世代」百萬富翁預測明年資產會減少或「少很多」。