推特明年現金流可望損益兩平 馬斯克攬功：成本砍對了

馬斯克 (Elon Musk) 周三 (21 日) 表示，推特目前朝著「明年大致實現現金流損益兩平」的方向邁進，捍衛為其大幅削減成本的做法。

馬斯克在 Twitter Spaces 語音聊天中表示，在他削減成本之前，推特每年一直處於 30 億美元負現金流的情況。

自 10 月 27 日接管推特以來，馬斯克已裁撤推特 50% 人力，並要求剩餘員工更長時間工作並執行「核心」文化，促使更多員工離職，種種爭議行徑令廣告商感到不安。廣告商佔推特營收來源 90%。

馬斯克形容這是緊急消防演習，「這是我採取行動的原因。」他周三透露，推特目前擁有 2000 多名員工。

根據馬斯克說法，推特先前預計明年將支出約 50 億美元，但由於收購導致 125 億美元的債務，推特面臨 65 億美元的淨現金外流，而明年營收約莫 30 億美元，這相當於 30 億美元的負現金流。他補充推特有 10 億美元的現金。

推特 2021 年的年營收為 50 億美元，且今年 2 月推特預期 2022 年營收將成長 20-25% 左右。

在 Spaces 談話上，馬斯克說他的首要任務是增加訂閱營收，使其成為推特的重要業務之一，因為目前在經濟疲軟的情況下，各企業正在削減廣告預算。

馬斯克表示，主要廣告商曾告訴他，推特廣告的投資回報率是所有社交媒體平台中最低的，且一位廣告商曾建議，倘若用戶在推文中提到某一種產品，推特就應該相應展示出廣告。「我說，對耶，我們應該這麼做。」