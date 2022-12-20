亞馬遜今年恐創2000年來最大跌幅 明年阻力重重 但長期仍最看漲

美股大盤周一 (19 日) 走低，亞馬遜 (AMZN-US) 也跟著下滑，此前 Evercore 分析師提出對該公司近期的擔憂，包括零售支出疲軟。

Evercore 分析師 Mark Mahaney 將亞馬遜 12 個月目標價從 170 美元下調至 150 美元，且對該公司 2023 年和 2024 年的營收預期分別下調 4% 和 5%，對明後兩年的營業利益預估也分別下修 9% 和 8%，但維持他對亞馬遜「優於市場表現」的評級。

他說：「在幾個專有數據表明線上零售持續疲軟後，我們下調對亞馬遜的預估和目標價。」

Mahaney 補充說，Evercore 最近進行一項零售商銷售調查，「根據調查結果，10 月下旬和 11 月初的非必需品銷售放緩，接著感恩節週上升。但在感恩節之後，非必需品銷售再次放緩。」

由於通膨居高不下，物價仍處於歷史高位，零售業也擔憂今年的消費者行為，消費者恐聚焦採購汽油和雜貨等必需品。Evercore 調查發現，消費者「勒緊褲腰帶」，因為他們今年假期購物日購買較便宜的禮物以省錢。

隨著今年宏觀經濟持續存在不確定性，亞馬遜已證實裁員約 1 萬人的計畫，且執行長 Andy Jassy 隨後表示裁員行動將延續至 2023 年。

儘管近期存在不利因素，但 Mahaney 仍樂觀認為亞馬遜可作為長期投資。

Mahaney 建議，「若投資者希望利用近期高品質股的價格錯位，在 2-3 年時間獲利的話，我們強烈推薦亞馬遜。」他稱亞馬遜為 Net 股，即 股價遠低於基本內在價值的股票。

「雖然亞馬遜恐遭 2023 年潛在的經濟衰退負面衝擊，且華爾街可能下修其營收和獲利，部分係因迄今抑制成本的行動仍不足，但就營收和獲利前景來說，亞馬遜仍是我們涵蓋的企業中，資產最優質的企業。」

亞馬遜周一下跌 3.35%，盤中刷新 52 週低點，收每股 84.92 美元，為 2020 年 3 月以來最低收盤價，且今年迄今下跌 49.06%，將創 2000 年以來最大年度降幅。