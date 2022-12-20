兌現民調結果？傳馬斯克積極尋找推特新執行長人選

根據外媒 CNBC 周二（20 日）報導，馬斯克正在尋找推特新任執行長人選。先前馬斯克在推特發起自己是否該辭去推特執行長一職調查獲得近六成同意票，他隨後說會遵守結果，但並未給出具體時間和接替人選。

知情人士透露，馬斯克一直在尋找新一任執行長，而且是在推特民調前就開始在物色人選。

根據 CNBC 報導，馬斯克以 440 億美元收購推特時曾表示，自己的執行長職務只是暫時的，同時他在 11 月的法庭上表示，希望減少自己管理推特的時間，慢慢找其他人來執掌。不過他周日（18 日）在推特寫道：「推特執行長沒有繼任者。問題不再於找到新任執行長，而是找到能讓推特得以生存下去的執行長。」

馬斯克周日在推特發布的「辭職與否」民調有逾 1,700 萬名用戶參與，結果顯示約 57.5% 的用戶支持他卸下執行長一職，隨後馬斯克也表示會遵守民調結果。不過，推特的民調與專業民調相去甚遠，可能會有惡意機器人或假帳號灌水干擾，結果是否真實反映用戶意見仍有待商榷。

報導也提到，馬斯克執掌推特後問題層出不窮，在他的帶領下該公司經歷大規模裁員、種族主義仇恨言論激增、廣告商不是逃離就是削減在該平台上的支出、同時過去被推特封殺的用戶也逐解封。

馬斯克先前自稱自己是「推特老闆」（Chief Twit），聲稱自己上任以來推特使用率創歷史新高且仇恨言論減少。此與推特事後浮現的問題形成鮮明對比。

馬斯克分心經營推特引外界擔憂

然而，馬斯克對推特的管理引發其他人對馬斯克其他投資的擔憂。馬斯克為拿出收購推特的資金，今年已出售價值數十億美元的特斯拉 (TSLA-US) 股票，同時還往特斯拉、太空探索公司 SpaceX、無聊公司（Boring Company）挖角人才協助他管理推特，其中包括高層、工程師和律師等。

民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）周一寫信給特斯拉董事會主席 Robyn Denholm 表示，擔心馬斯克和董事會可能違反對特斯拉股東的法律義務。馬斯克知悉後不滿發推文回擊：「華倫擔任參議員一定會讓美國受到傷害。」

另外，根據 NBC 報導，本月稍早時美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）問 SpaceX 總裁兼營運長 Gwynne Shotwell，馬斯克在推特上的「分心」是否會影響 SpaceX 與 NASA 的合作，Shotwell 回應表示這不會發生。馬斯克對此並未回應置評請求。