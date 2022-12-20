鉅亨美股雷達：特斯拉柏林廠周產能破3000輛 亞馬遜今年恐創2000年來最大跌幅

美股重要看點：

Nike(NKE-US)、FedEx(FDX-US) 將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.668%。美股期貨週二 (20 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.01%，標普 500 期貨跌 0.12%，那斯達克 100 期貨跌 0.28%。

貝萊德 (BlackRock) 首席固定收益策略師 Scott Thiel 在報告中表示，已經開始在押注通膨將大幅放緩的投資人，可能會感到失望，因為美聯準會 (Fed) 恐怕難以在明年實現 2% 的通膨目標。

Thiel 認為，由於勞動力持續短缺、薪資上漲和庫存下降，到 2023 年底美國通膨率將放緩至 3.50%。Fed 預計將在 2023 年上半年將利率上調至 5%，通膨率將長期穩定在 3% 左右。

Thiel 認為，長期的結構性轉變將使通膨率居高不下，意味著 Fed 目前有理由維持鷹派。「展望未來，地緣政治風險、人口結構和向零碳排放的過渡，將使通膨保持在高位。」

另外，有調查顯示，百萬富翁投資人預料明年美股會出現兩位數跌幅，為 2008 年來最悲觀調查結果。56% 受訪者看空美股，預估明年標普 500 指數將下跌 10%，近三分之一受訪者更認為跌幅會超過 15%。這項調查的對象是擁有 100 萬美元以上可投資資產的投資人。

「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 則表示，全球經濟如今正面臨嚴重衰退的風險，市場應保持哥度警惕。若是美國經濟明年陷入衰退，標普 500 指數可能將下跌 25%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 11 月營建許可總數 (萬戶)，預估 147，前值 151.2

重要個股動態：

繼上週美國德州廠 Model Y 週產量達 3000 輛後，特斯拉證實，德國柏林廠週產能已突破 3000 輛，兩家新廠已雙雙達標週產能 3000 輛的規模。

另外，據墨西哥當地媒體《改革報》(Reforma) 週一 (19 日) 報導，電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 最快可能於週五 (23 日) 宣佈，將在墨西哥北部新萊昂州興建超級工廠，初始投資金額落在 8 億至 10 億美元，投資金額最終可能達到 100 億美元。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Evercore 分析師 Mark Mahaney 將亞馬遜 12 個月目標價從 170 美元下調至 150 美元，且對該公司 2023 年和 2024 年的營收預期分別下調 4% 和 5%，對明後兩年的營業利益預估也分別下修 9% 和 8%，但維持他對亞馬遜「優於市場表現」的評級。

亞馬遜周一下跌 3.35%，盤中刷新 52 週低點，收每股 84.92 美元，為 2020 年 3 月以來最低收盤價，且今年迄今下跌 49.06%，將創 2000 年以來最大年度降幅。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

受詹姆斯 · 卡麥隆 (James Cameron) 導演的《阿凡達：水之道》周末首映票房低於預期的影響，迪士尼 (DIS-US) 股價周一 (19 日) 下挫近 5%。

產業分析師將大眾期待已久的《阿凡達》續集視為迪士尼票房奪冠神器，並認為年底假期就是該部電影的成敗關鍵期。