疫情榮景漲幅全消失 亞馬遜今年股價腰斬 明年電商產業恐仍疲軟

亞馬遜股價周一 (19 日) 把疫情榮景期間僅存的最後漲幅回吐殆盡，令股價回到 2020 年 3 月 16 日、美國因疫情封鎖經濟以來的最低點，今年來跌幅累計 49%，將創 2000 年網路泡沫以來最差的一年。

亞馬遜 (AMZN-US) 周一收低 3.4% 至每股 84.92 美元，今年來共下跌 49%。在所有高估值股票當中，Meta(META-US) 災情最嚴重，今年共下跌 66%，其次為特斯拉 (TSLA-US)，跌 57%，亞馬遜為第三。

在利率攀升、經濟惡化的情況下，科技股今年跌跌不休、市值蒸發數兆美元，那斯達克綜合指數更將連兩年跑輸標普 500 指數。

對亞馬遜來說，此情此景和 2020 年完全不同，當時 Covid-19 疫情帶來爆炸性的網購商機，讓亞馬遜享受到訂單爆滿、股價大漲的滋味。但去年情況丕變，電商業者面臨極高的比較基期，而且隨著經濟解封，人潮開始回流實體門市。今年年初，通膨、供應鏈瓶頸和俄烏戰爭帶來的成本壓力，更重重落下。

亞馬遜面臨的挑戰可能更甚其他科技股，因其核心的零售事業成長正在減速，因此正在削減人力。執行長賈西 (Andy Jassy) 正在評估公司支出，一些計畫因而中斷，辦公室人力凍結，上個月展開裁員 1 萬人的計畫，且到明年可能會持續縮減人手。

分析師認為，亞馬遜的痛苦可能不會很快結束。該公司 10 月預告本季營收可能介於 1400-1480 億美元，遠低於 Refinitiv 訪調分析師預測的 1551.5 億美元。亞馬遜預定 2 月 1 日公布第 4 季財報。

Evercore 分析師 Mark Mahaney 周日表示，亞馬遜股票短期內將遭遇零售支出持續疲軟的挑戰，他已將 12 個月目標價從每股 170 美元砍至 150 美元，並把明後兩年營收預測分別調降 4%、5%，營業利益預測調降 9%、8%。不過，他對亞馬遜的投資建議評等仍保持在「優於大盤」。

Mahaney 表示，Evercore 最近進行零售銷售調查，結果顯示，10 月底和 11 月初的非必須商品銷售減緩，雖然感恩節當周回溫，但之後再度減速。調查還發現，消費者正在「勒緊褲帶」，今年購買較平價的禮物以節省開支。

然而，他仍看好亞馬遜作為長期投資標的，尤其適合想要利用這兩三年撿便宜的投資人，因其營收和獲利展望在美企中仍然優質。