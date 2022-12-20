亞馬遜今年來股價腰斬 觸及52周低點

亞馬遜 (AMZN-US) 股價在進入 2023 年前持續低迷，因為投資人擔心成本仍然居高不下，以及即將到來的令人失望的假日購物季。

根據數據，這家科技巨頭的股價目前徘徊在 52 周新低，今年至今下跌了 50.3%。與其共享 FAANG 封號的 Facebook (Meta-US)、蘋果 (AAPL-US)、Netflix (NFLX-US)、谷歌 (GOOGL-US) 等的糟糕表現不相上下；Meta Platforms 下跌了 63%，Netflix 下跌了約 53%。

亞馬遜光是在 12 月就下跌約 12%，本周更受到 11 月零售銷售報告乏善可陳的壓力。

EvercoreISI 技術分析師馬哈尼 (Mark Mahaney) 在本周報告中警告，「與我們 2023 年展望報告一致，我們正在降低對亞馬遜的預測和目標價，因為幾個特別數據點顯示線上零售和雲端計算需求持續疲軟。」「我們已將 2023 年和 2024 年的獲利預期調降了 4% 和 5%，並將 2023 年和 2024 年的營收預期下修了 9% 和 8%，低於華爾街水平。」

亞馬遜自身的經營業績在進入假日旺季之際也無濟於事。

亞馬遜於 10 月 27 日宣布，由於營收成長持續放緩且成本居高不下，其第 3 季業績未達分析師預期。對於第 4 季，亞馬遜的財測為 1400 億美元至 1440 億美元，而不是分析師預測的 1550 億美元。其股價次日暴跌近 10%。

據傳，亞馬遜自 11 月開始裁員約 10000 名員工，以控制其成本結構。

馬哈尼的華爾街同行對亞馬遜也持謹慎的短期看法。

Jefferies 科技分析師希爾 (Brent Thill) 在給客戶的報告中寫道：「我們認為，鑑於亞馬遜面臨通膨成本利空和消費放緩的潛在影響，亞馬遜在我們的大型股研究目標中的下跌空間最大。」