又一新興國家違約危機 迦納宣布暫停償付多數外債

今年美元強升造成新興市場的動盪仍未結束，繼斯里蘭卡之後，迦納周一 (19 日) 暫停支付其大部分外債，這其實已經實質違約。

迦納政府周一發布聲明，表示將暫停支付歐元債券、商業定期貸款和大多數雙邊義務的債務，並稱此舉是一項臨時緊急措施，有待與相關債權人達成進一步協議。

財政部聲明表示，政府「隨時準備與所有外部債權人進行討論，以使迦納的債務可持續」。

財政部表示，為了防止迦納的經濟、金融和社會狀況進一步惡化，此舉是必要的。

迦納正在努力填補其龐大的國際收支赤字，這導致政府上周與國際貨幣基金 (IMF) 達成了一項 30 億美元的工作人員級別協議。IMF 表示，全面的債務重組是交易的一個條件，也是其不可持續債務重組計畫的關鍵一步。

自年初以來，由於擔心無法發行新的歐洲債券，多家信用評級機構下調迦納的評級，這使迦納的債務進一步陷入困境。 9 月份其公共債務為 4674 億迦納塞地 (約 550 億美元)，其中 42% 是國內債務。

迦納 9 月份的國際收支逆差超過 34 億美元，相較之下，去年同期為 16 億美元順差。雖然迦納將目前 70% 至 100% 的政府收入用於償還債務，但其通貨膨脹率在 11 月已飆升至 50%。

按照 IMF 最新的報告估計，目前新興市場有約 2370 億美元的外債面臨違約風險，同時，世界銀行警告，25% 的新興市場正處於或接近債務困境，60% 以上的低收入國家面臨債務困境。

作為今年首個破產的國家，斯里蘭卡的債務違約已成事實，同時，日前接受過 IMF 貸款援助的南美國家阿根廷也在破產的邊緣徘徊，貿易赤字嚴重超標的土耳其，也面臨隨時可能違約的困境。