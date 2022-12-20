〈美股盤後〉美股連四黑 那指挫近1.5% 能源股逆勢翻紅

聯準會與全球主要央行有志一同「放鷹」後，經濟衰退擔憂升溫，年底反彈希望破滅，美股週一 (19 日) 低開，10 年期美債殖利率自 10 月以來漲幅最大，通訊服務類股跌勢最兇、科技股欲振乏力，惟能源股逆勢翻紅。

道瓊收黑逾 160 點，標普下滑近 1%，那指和費半挫低逾 1.3%，連續第四個交易日走低。

數據方面，由於房貸利率和建築成本居高不下，全美住宅建築商協會 (NAHB) 數據顯示，反映建築商信心的美國 12 月房屋市場指數出乎意料跌至 31，低於 11 月的 33，也低於市場預期的 34，創 2012 年 6 月以來最低，該指數連續第 12 個月下降，創 1980 年代中期以來最為綿長的跌勢。

政經方面，市場情緒受到鷹派央行發言影響依然低迷，外媒週一報導，德國央行總裁內格爾 (Joachim Nagel) 受訪指出，升息帶來的影響可能需要長達 2 年的時間才能生效，預計通膨要到 2024 年才會大幅下降。

準確預測今年股市暴跌的摩根士丹利策略師 Michael Wilson 週一警告，利率和通膨可能已見頂，但這是企業盈利能力的警告訊號，不容再被忽視，這可能類似於 2008 年爆發並延續至 2009 年的金融海嘯，並引發股市跌至新低。

儘管衰退陰霾籠罩，中國宣布放鬆防疫措施後，中國高層近期還強調明年將專注於提振經濟，推動國際油價週一走高，能源股一枝獨秀。

歐盟各國能源部長週一同意對天然氣價格設定「動態」上限，以應對能源危機，根據最新協議，歐洲國家將天然氣價格限於每兆瓦時 (MWh) 180 歐元，並於明年 2 月 15 日起啟動，為期一年。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.53 億例，死亡數突破 666 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週一 (19 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊幾乎全數淪陷，僅能源股一枝獨秀。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全線重挫。Meta (META-US) 下跌 4.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.35%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.02%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.73%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.59%。

道瓊成分股逾半摔低。迪士尼 (DIS-US) 下跌 4.77%；Nike (NKE-US) 下跌 2.74%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.86%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 皆漲 0.69%；

費半成分股倒成一片。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.91%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.71%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.14%；美光 (MU-US) 下跌 0.67%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.48%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.68%；AMD (AMD-US) 下跌 1.25%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.26%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.78%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.01%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.33%。

企業新聞

迪士尼 (DIS-US) 挫低 4.77% 至每股 85.78 美元。 迪士尼出品的《阿凡達 2：水之道》北美週末票房達 1.34 億美元，低於市場預期的 1.75 億美元，也低於迪士尼預測的 1.35 億美元 - 1.5 億美元。

Meta (META-US) 下滑 4.14% 至每股 114.48 美元。歐盟執委會週一警告臉書母公司 Meta 違反歐盟反壟斷法，涉嫌濫用其主導地位，強制綁定分類廣告與社群媒體，扭曲市場競爭。

亞馬遜 (AMZN-US) 重挫 3.35% 至每股 84.92 美元，創 2020 年 3 月 16 日以來最低收盤價。

通膨、供應鏈限制和俄烏戰爭相關的更高成本，帶給亞馬遜和其他科技企業巨大壓力 (圖片：AFP)

隨著疫情後經濟重啟，許多消費者重返實體店，通膨、供應鏈限制和俄烏戰爭相關的更高成本，帶給亞馬遜和其他科技企業巨大壓力，亞馬遜今年迄今股價暴跌 49%，有望迎來自 2000 年網際網路泡沫破滅以來最糟一年。

英特爾傳出將延後在德國東部馬德堡 (Magdeburg) 興建晶圓廠的計劃, 以爭取獲得更多德國政府補貼。英特爾 (INTC-US) 下滑 0.48% 至每股 26.79 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 週一早盤飆升，一度來到單日高點 (每股 155.25 美元)，之後多空交戰之下，其股價小幅收跌 0.24% 至每股 149.87 美元，2 年多來首次收於 150 美元以下。

特斯拉執行長馬斯克於推特詢問「他是否應該辭去推特負責人一職？」有逾 1750 萬用戶參與投票，而 57.5% 的人支持他辭去該職位。Wedbush 分析師認為，推特廣告商紛紛逃避讓推特業績陷入赤字，估計推退可能年虧約 40 億美元。

經濟數據

美國 12 月 NAHB 房屋市場指數報 31，預估 34，前值 33

華爾街分析

聯準會自 2022 年 3 月，啟動升息循環以來，累計已升息 17 碼，Oanda 資深市場策略師 Ed Moya 指出，貨幣幣政策已迅速緊縮，既然鮑爾已經發出警告，升息的時間預計會拉長，想當然衰退風險也會因此增加。

E-Trade Financial 交易策略董事總經理 Chris Larkin 表示:「隨著時序接近 12 月底，投資人仍在盼著聖誕行情來臨，而在此之前，美股剛蒙受自 9 月份以來的首次連續 2 週下跌。數據顯示通膨降溫可能帶給市場短暫信心，但聯準會及鮑爾堅定強調：利率可能在相當長的一段時間內保持高位，這讓很多投資人場外觀望。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主