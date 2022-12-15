馬斯克出脫近2200萬股特斯拉持股 價值近36億美元

美國證券交易委員會 (SEC) 周三 (14) 公布的文件顯示，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 本周售出價值超過 35 億美元的特斯拉股票，是今年第四度賣股。

監管文件顯示，12 月 12 日至 12 月 14 日，馬斯克共出售近 2200 萬股的特斯拉持股，價值約 35.8 億美元。

自去年 11 月特斯拉股價觸頂以來，馬斯克已賣出超過 390 億美元的持股，除了去年 11 月和 12 月外，他在今年 4 月、8 月和 11 月都有賣股紀錄。儘管如此，馬斯克目前持股比率為 13.4%，依然是特斯拉的最大股東。

馬斯克賣股之際，特斯拉近期跌勢難止，股價正處在兩年最低水平，按市值計算，目前特斯拉依然領先全球各大車商，但市值已較去年底縮水逾 7000 億美元。

目前還不清楚賣股原因爲何，特斯拉也沒有回應置評請求，不過，馬斯克周二 (1 日) 曾推文表示，面對不穩定的總體經濟條件，尤其是在聯準會持續升息的情況下，必須注意債務問題。

這位億萬富翁去年 10 月斥資 440 億美元買下推特後，後續發展似乎不太順利，除了要承擔收購推特而新增的 130 億美元債務，根據他的說法，推特每日虧損幅度還超過 400 萬美元。

有分析師預估，推特背負的 130 億美元債務，導致這家公司每年必須支付超過 10 億美元的利息，遠高於去年的 5100 萬美元。

特斯拉周三收盤下跌 2.58% 至每股 156.80 美元，至兩年新低，今年累計跌幅約 55%，高於那斯達克綜合指數的 29%。

股價的慘烈表現也為馬斯克的個人資產形成壓力。根據彭博億萬富翁指數，馬斯克今年淨資產虧損超過 1000 億美元，全球首富的寶座也在本周稍早讓位給奢侈品巨頭 LVMH 集團老闆阿諾德 (Bernard Arnault)。