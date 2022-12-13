〈房產〉低利已成往事 Q3利率竄升購屋門檻創新高

聯徵中心近期公布今年第三季全台住宅貸款統計，自央行 3 月升息以來，平均房貸利率明顯升高，今年第三季達到 1.84%、較去年同期增加 0.39 個百分點，回到 2016 年利率水平，而平均鑑估值顯示今年第三季平均購屋總價 1218 萬元，跟疫情爆發前相比多 100 多萬元，也創下統計以來新高。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，央行今年截至今日共升息 2 碼，雖然平均利率還是在歷史相對低點，但房價上揚、平均購屋總價拉高，跟疫情爆發前相比，壓縮買方購買力。

今年第三季平均鑑估值 1218 萬元，創下聯徵中心統計以來新高，觀察數據變動，平均鑑估值在 2019 年第四季開始突破 1100 萬元，隨著資金潮拉動房價，今年第一季後平均鑑估值超過 1200 萬元。

平均房貸利率方面，在 2020 年第三季到今年第一季都維持在 1.45-1.47%，央行今年 3 月宣布升息 1 碼，之後連 2 次升半碼，短短一年內平均房貸利率從 1.45% 上升到 1.84%，房貸族相當有感。

郎美囡分析，雖然今年升息後房市交易量明顯受到衝擊，但房價並未因此向下盤整，建商推新案依然維持高價位，尚在銷售期間新建案也沒有出現區域性降價，僅零星個案因建商或屋主的財務壓力而有讓利，且自房地合一 2.0 上路後，持有 5 年內都是高稅率，市場偏空時，賣方若資金沒有緊迫性，將出售的閉鎖期從 2 年拉長至 5 年，造成整體房價尚未出現下修之勢，平均購屋總價並未緊縮。

在利率部分，因需考量通膨及國際間經濟情勢，央行跟進美國聯準會走向升息循環，若再升半碼，則平均貸款利率逼近 2%，對購屋族來說是房價及利息的雙面壓力。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，進入第四季央行即將召開理監事會，今年市況因央行連續升息已讓房市買氣偏冷，但通膨及過去兩年的營利，除非出現超級利空，但建商缺乏降價意願，雖然目前有剛性自用護盤，倘若繼續升息，不排除將有賣方降價催動買氣，不過在這波市場中，也很難期待價格大幅下滑。