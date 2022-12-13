〈房產〉台中市前三季小宅交易 西屯區最熱門

全台房價高漲，口袋不深的購屋民眾為一圓買房上車夢，只好愈買愈小，不僅雙北精華區小宅交易火熱，現在就連台中也捲起「蝸居風潮」。房仲業者彙整實價登錄資料發現，今年前三季台中有多個行政區 15 坪以下住宅成交件數超過百件，其中以西屯區小宅交易最為熱絡，成交件數高達 484 件。

對此，東森房屋研究中心葉沛堯經理指出，最近幾年在科技題材帶動下，台中房價突飛猛進，民眾買房門檻愈來愈高，加上時代轉變，單身族群、獨居族群日益增加，因此小宅產品交易量能自然水漲船高。

葉沛堯指出，在台積電 (2330-TW)、中科、捷運、新興重劃區等各種重點建設的加持下，台中儼然成為全台房市一級戰區，房價更是扶搖直上，由內政部不動產資訊平台統計，今年第二季台中平均購屋總價已高達 1192.2 萬元，創歷史新高，普通收入購屋民眾想要獨立負擔，確實存在一定難度，因此不少小資族會優先選擇購買小宅圓夢，再慢慢存錢換屋。

另一方面，現在單身族、獨居族日益增加，民眾對小宅產品需求愈來愈多，也在一定程度上帶動小宅產品交易量能升溫。

以小宅交易最熱絡的西屯區來看，依實價登錄統計，西屯區 15 坪以下小宅平均房價兩年飆漲 31.4%，是全區房價飆漲最快的戶型，東森房屋七期惠中加盟店柯詠婕專案經理表示，西屯區設有七期新市政中心、大型百貨商圈、2-20 歲各年齡階層學校、台中工業區、中科等場所，吸引大量就學及就業的居住人口入住，帶動區域購屋總價不斷走揚，小宅產品憑藉坪數小、總價低、易出租優勢，成為不少置產民眾最佳選擇。

而目前西屯區小宅交易主要集中在逢甲生活圈，該生活圈內 10 坪獨立套房的購屋總價普遍落在 250-300 萬元，月租金大約落在 6000-8500 元間，投報率可達 2-4%。

不過，柯詠婕提醒，雖然小宅投資自住兩相宜，但魔鬼藏在細節，購買小宅其實還有一些隱藏風險需要留意。首先，小宅因為坪數較小，常會被銀行視為不易轉手的產品，貸款條件會更加嚴格，若權狀坪數低於 10 坪，部分銀行甚至可能不承貸，民眾需要準備較充足的自備款。

其次，小宅空間比較小，在裝潢施工時很多工程無法同時進行，因此存在裝潢工期拉長、施工難度提高、施工成本增加等問題。想要購買小宅的民眾不妨多考慮鄰近捷運、明星學區、產業園區的物件，這類物件更具抗跌保值性，無論出租或是未來轉手，都會是更好的選擇。