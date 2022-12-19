再生能源發展條例增修 賴正鎰：若祭容積獎勵應可加快頂樓種電面積

鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (19) 日指出，行政院會通過《再生能源發展條例》修正草案，增訂新建建物屋頂要設置太陽能發電設備，建議只有民間與政府聯手，比如補助家戶安裝，並給建商新建案 2% 容積獎勵，太陽能屋頂下方空間應不設限高且不計面積，讓建商規畫公設給住戶使用，必能加速達成屋頂種電。

政府多年前訂出再生能源 2025 年要達到占比 20% 目標，2019 年 4 月即針對再生能源發展條例進行修法，將再生能源推廣目標訂在 2025 年 27GW（2,700 萬瓩）以上，佔全年供電量的 20%，同時要求一定的契約容量「用電大戶」，需裝設一定容量以上的再生能源發電、儲能設備，也可以購買再生能源憑證、或繳納代金的方式代替。

國科會主委龔明鑫今年 3 月底召開「台灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」記者會，公布台灣 2050 淨零排放規劃，2050 年再生能源發電佔比要超過 60%，並擬定 12 項關鍵戰略，以求達到 2050 淨零轉型，且至 2030 年將投入近 9000 億元預算，並展開跨部會的整合。

賴正鎰表示，台灣缺電是事實，也是嚴重的國家能源危機，眼看政府訂定 2025 年再生能源 20％的目標，僅剩 3 年時間，但根據經濟部今年 5 月新公布的全國電力資源供需報告，現在風電與太陽能等綠能比例僅佔 14.8%，離原訂目標還有一段距離，綠電太少又太貴，不足以供應台積電等用電大戶購買。

對於行政院 8 日再通過《再生能源發展條例》修正草案，增訂新建、增建及改建符合一定條件的建築物，屋頂應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備，賴正鎰說，其實鄉林建設早在去年規劃的新建案，都會在地下停車場規劃電動車充電樁，並早一步為鄉林社區住戶想到樓頂裝設太陽能板，省得將來買房住戶入住後，成立社區管理委員會，還要斥資花費去裝設太陽能裝置。

賴正鎰舉例，彰化員林新建案「鄉林圓頂」，不惜斥資 500 餘萬元，在兩棟 22 樓頂樓加裝屋突層空間，各規劃加設一組太陽能板模組，預計將裝設 330W 太陽能板共 132 片，平均每月發電約 4500 度，發電電力相當 16 個家庭用電需求，目前規劃發電後供給社區公共區域電燈與電梯等公電使用，若有剩餘再考慮賣給台電，增加社區收入。明年的台北新推案也都有規劃在頂樓加裝太陽能板，正在申請綠建築獎勵。