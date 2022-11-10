〈中美晶法說〉徐秀蘭：綠能成全球趨勢 明年太陽能產業會更好

中美晶 (5483-TW) 今 (10) 召開法說會，董事長徐秀蘭表示，綠能已成全球風潮，預計明年太陽能需求肯定更好，在全球在地化趨勢下，國內太陽能產業明年營運看增。

徐秀蘭表示，全球環保意識興起，美國推出抗通膨法投資，金額高達 3690 億美元，目標加速太陽能發展，預計太陽能裝機可望較法案推動前提高 40%；而德國也目標 2030 年再生能源發電比例將達 8 成，全球正在加速綠電建置。

此外，徐秀蘭也指出，相對傳統能源長年成本持平，再生能源成本每年正以 10% 快速下降，將帶動相關設備安裝速度，也能同時滿足全球快速成長的電力需求，目前風力、太陽能與水力全年發電數達 4160 億度電，遠高於全球每年約 3890 億度的新用電量。

徐秀蘭認為，明年全球太陽能市場仍樂觀，台灣也不例外，儘管國內廠商相對中國存在成本劣勢，但全球在地化趨勢興起，歐盟也開始推動在地化設備採用，國內系統商也正在提升國內設備採用比重，可望帶動國內太陽能產業成長。

中美晶除了太陽能電廠等事業外，也宣布設立新子公司續興，10 月已取得售電執照，未來將不採銷售太陽能電池營運方式，而是針對多種再生能源解決方案，建立完整綠電採購方案。