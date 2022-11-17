台電因應綠能投資計畫 擬再發行138億元公司債

台電為籌措綠能推動及電力開發所需資金，經昨 (16) 日常務董事會通過，預定 12 月中旬再發行今年度第 7 期無擔保普通公司債約 138 億元，其中，3 年期公司債 40 億元已取得中華民國證券櫃檯買賣中心綠色債券資格認可，將用在再生能源及能源科技發展等綠色投資計畫。

台電表示，自 2017 年政府推動發行綠色債券以來，台電綠色債券總發行量已突破 500 億元，是國內綠色債券發行總額最大的公司，這次綠色債券也是今年度第三次發行，加計本次發行後，今年度綠色債券發行金額共 104 億元，總累計發行量將達 542.5 億元。

台電說明，本次綠色債券所募資金將投入集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、萬里水力發電、全台小水力發電第一期、離岸風力發電第二期、風力發電第五期、宜蘭仁澤地熱發電、綠能第一期、離岸風力發電加強電力網第一期計畫等 8 項綠色投資計畫。

台電本期公司債發行條件，共分為 3 年期、5 年期、10 年期，均採固定利率計息，每一年付息一次，其中，5 年期公司債利率為 2.05%，規模 72 億元，將自發行日起屆滿第 4、5 年各還本二分之一，3 年期、10 年期公司債規模則分別為 40、26 億元，利率分別為 1.9%、2.2%，均採到期一次還本。