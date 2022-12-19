〈焦點股〉玉晶光遭大立光二度開打侵權官司 開盤重挫逾7%

玉晶光董事長陳天慶。(鉅亨網記者張欽發攝)
玉晶光董事長陳天慶。(鉅亨網記者張欽發攝)

光學類股股王大立光 (3008-TW) 再度發動專利戰，於大陸廈門中級人民法院遞狀對玉晶光 (3406-TW) 及子公司玉晶廈門提起侵犯專利權訴訟，受此消息面影響，玉晶光開盤重挫逾 7%，而大立光股價則走高。

玉晶光今 (19) 日指出，玉晶光公司並無發生對方所提侵權之事，目前已委由律師處理後續相關事宜。

大立光在 2013 年也曾對玉晶光發動侵權訴訟，但最後以和解收場。

歷年大立光對發動台灣光學廠發動過的侵權訴訟對象，除玉晶光之外，還包括先進光電 (3362-TW) 及新鉅科 (3630-TW)，但最後都以和解收場。

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