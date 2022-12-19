〈焦點股〉玉晶光遭大立光二度開打侵權官司 開盤重挫逾7%

玉晶光董事長陳天慶。(鉅亨網記者張欽發攝)Tag大立光玉晶光先進光光學類股股王大立光 (3008-TW) 再度發動專利戰，於大陸廈門中級人民法院遞狀對玉晶光 (3406-TW) 及子公司玉晶廈門提起侵犯專利權訴訟，受此消息面影響，玉晶光開盤重挫逾 7%，而大立光股價則走高。 玉晶光今 (19) 日指出，玉晶光公司並無發生對方所提侵權之事，目前已委由律師處理後續相關事宜。 大立光在 2013 年也曾對玉晶光發動侵權訴訟，但最後以和解收場。 歷年大立光對發動台灣光學廠發動過的侵權訴訟對象，除玉晶光之外，還包括先進光電 (3362-TW) 及新鉅科 (3630-TW)，但最後都以和解收場。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+17.48%$11,748原投組報酬率+9.21%$10,921投組標的成分40%來頡679920%健亞413020%精確316210%陽明260910%群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)延伸閱讀玉晶光7月營收19.46億元 創歷年同期新高〈焦點股〉玉晶光領漲 光學元件股活蹦亂跳台幣續貶助長假利空，壓台積電、晶睿、玉晶光、美律、智原、晶呈科抗跌！玉晶光8月營收25.35億元創新高 月增3成〈台股盤前要聞〉玉晶光9月營收登峰、國安基金不退場 今日必看財經新聞玉晶光10月營收23.14億元較上月修正 年增17.7%玉晶光Q3獲利衝高EPS 15.34元 前三季每股賺21.57元超越去年全年本季與明年首季營收可望優於往年同期VR產品客戶新品上市有助營收 車載不缺席鎖定ADAS及無人駕駛玉晶光11月營收19.78億元創歷年同期新高 年增2.81%相關貼文