盤中速報 - 陽明(2609)急跌-2.99%報64.8元，成交111,703張

陽明(2609-TW)近5分K跌速2.99%，16日12:32報64.8元，成交111,703張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

陽明(2609-TW)近5日股價上漲2.95%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲3.75%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7,184 張
  • 外資買賣超：+8,330 張
  • 投信買賣超：-754 張
  • 自營商買賣超：-392 張
  • 融資增減：-841 張
  • 融券增減：+1,864 張

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