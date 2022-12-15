〈台股盤中〉美股下挫台積電貼息 早盤小跌靠鋼鐵航運拚14700點保衛戰

美國聯準會暗示維持鷹派立場不變，美股四大指數應聲收黑，台股今 (15) 日隨美股走跌早盤開低走低，權王台積電 (2330-TW) 開盤下跌 4.5 元，股價低點 474.5 元股價貼息，盤面主要以航運、鋼鐵相對有撐，陷 14700 點保衛戰。

美國通膨壓力趨緩，聯準會 15 日也一如預期宣布升息 2 碼，但也同時暗示要到 2024 年才會停止升息，此番言論擊垮美股多頭，四大指數同步下挫，台股今天開盤以 14692.92 點開出後，盤中低點下探至 14649.54 點。

今天盤面焦點主要以航運、鋼鐵相對抗跌，半導體則因台積電股下翻黑，拖累半導體族群有氣無力，金融股、汽車也相對疲軟，盤面主要靠傳產撐場。

鋼鐵族群中的新鋼 (2032-TW)、佳大 (2033-TW) 盤中先後站上漲停，中鴻 (2014-TW)、威致 (2028-TW)、海光 (2038-TW)、官田鋼 (2017-TW)、燁興 (2007-TW)、燁輝 (2023-TW) 等個股在買單點火拉抬下漲幅強勁，盤中分別有 5% 以上漲幅。

航運股同樣是人氣匯集地，慧洋 - KY(2637-TW)、台船 (2208-TW)、中航 (2612-TW)、四維航 (5608-TW) 盤中漲幅逾 2%；貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 與萬海 (2615-TW) 盤中也有 1% 以上漲幅；航空雙雄長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW) 盤中呈現平盤震盪整理。

半導體族群中，指標股台積電開低走高，股價低點下探至 474.5 元，陷入貼息窘境，但開盤半小時後旋即邁開步伐重回平盤，後續須觀察今天是否能順利填息。

另外，電子權值股包括聯發科 (2454-TW) 盤中跌幅超過 2.5%，盤中股價低點下探至 697 元，鴻海 (2317-TW) 與聯電 (2303-TW) 也在平盤之下震盪。



