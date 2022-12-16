盤中速報 - 亞諾法(4133)急拉2.82%報40.2元，成交254張

亞諾法(4133-TW)近5分K漲速2.82%，16日09:05報40.2元，成交254張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

亞諾法(4133-TW)近5日股價上漲1.95%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.09%。台灣加權指數上漲1.24%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-955 張
  • 外資買賣超：-955 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+316 張
  • 融券增減：+90 張

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