盤中速報 - 亞諾法(4133)急拉2.82%報40.2元，成交254張

亞諾法(4133-TW)近5分K漲速2.82%，16日09:05報40.2元，成交254張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
亞諾法(4133-TW)近5日股價上漲1.95%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.09%。台灣加權指數上漲1.24%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-955 張
- 外資買賣超：-955 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+316 張
- 融券增減：+90 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+12.03%
$11,203
原投組報酬率
+7.02%
$10,702
投組標的成分
40%
6150
20%
2465
20%
2482
10%
3515
10%