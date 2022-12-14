盤中速報 - 亞諾法(4133)股價大漲至45.1元，漲幅達7.13%

亞諾法(4133-TW)14日09:00股價上漲3元，報45.1元，漲幅7.13%，成交718張。
亞諾法(4133-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為單株抗體、多株抗體、蛋白質、醫療檢測儀器及檢驗試劑。
近5日股價上漲10.94%，台灣加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+281 張
- 外資買賣超：+281 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-221 張
- 融券增減：+179 張
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