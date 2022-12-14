盤中速報 - 亞諾法(4133)急跌-4.36%報42.35元，成交2,294張

亞諾法(4133-TW)近5分K跌速4.36%，14日09:04報42.35元，成交2,294張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

亞諾法(4133-TW)近5日股價上漲10.94%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲2.21%。台灣加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+281 張
  • 外資買賣超：+281 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-221 張
  • 融券增減：+179 張

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