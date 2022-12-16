美股重點新聞摘要2022年12月16日

今日操盤前瞻

日本 12 月 Jibun 銀行 PMI

德國、歐元區、英國和美國 12 月 PMI

歐元區 11 月 CPI 終值

日經：索尼擬建手機感測器新廠 向台積電熊本新廠採購晶片

《日經新聞》週四 (15 日) 報導，索尼集團 (6758-JP) 考慮在日本熊本縣 (Kumamoto) 建造一家新工廠，主要生產智慧型手機影像感測器，預計將向台積電熊本新廠採購晶片。閱讀全文...

中概股下市風險降溫 PCAOB 首獲全面審計權限

中概股下市風險降溫，美國上市公司會計監督管理委員會 (PCAOB) 週四 (15 日) 宣布，已獲得對總部位於中國及香港的企業進行全面審計的權限，創 PCAOB 史上首見。閱讀全文...

美國將 36 家中企列入貿易黑名單 長江存儲入列

根據多家外媒周四（15 日）報導，美國政府把中國記憶體晶片製造商長江存儲（YMTC）等共 36 家科技公司列入黑名單，其中包含 21 家中國主要人工智慧（AI）晶片公司、9 家涉嫌尋求支持中國軍事現代化企業等，美國此舉旨在擴大對中國晶片產業的打擊。閱讀全文...

12 月紐約 Fed 製造業指數意外降至 - 11.2 創 8 月以來新低

雖然美國 11 月通膨降溫，然而聯準會（Fed）可能正在面臨越來越棘手的局面，紐約聯準銀行周四（15 日）公布的 12 月 製造業指數驟降至 - 11.2，遠低於預期的 - 0.5，前值為 4.5，為今年 8 月以來最嚴重惡化，意味著美國經濟可能在衰退的泥淖中越陷越深。閱讀全文...