〈紐約匯市〉風險偏好惡化 DXY強彈 英鎊創六周最大單日貶幅

歐洲央行 (ECB) 公布利率決議後，鷹派立場一度將歐元推上六個月高點，隨後回落。英鎊單日重貶近 2%，是六周以來最大，因市場認為，英國央行放慢緊縮步伐可能使終點利率低於原先預期。

即使聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在前一日的利率會議上的強硬緊縮立場，引發市場對於美國經濟陷入衰退的擔憂，美元周三 (14 日) 仍無力反彈，終場收黑。

然而，隨著美股暴跌，風險情緒惡化提振美元走強。周四 (15 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.83%，至 104.63。

經濟數據方面，美國 11 月零售銷售降幅超出市場預期，與此同時，上周初領失業金人數意外下滑，顯示勞動力市場依然吃緊。報告發布後，美元一度回吐升幅，隨後拉高。

另一份數據顯示，美國大西洋中部地區製造業活動連續四個月萎縮，12 月費城 Fed 製造業指數報 - 13.8，但工廠老闆對前景的態度更樂觀，並表示通膨壓力已顯著緩解。

歐洲央行周四宣布將利率調升 2 碼，為連續四度升息，雖然幅度小於頭兩次會議，但 ECB 認為，在通膨風險仍高的情況下，未來需要進一步大幅升息，同時宣布明年 3 月啟動縮表計畫。

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 暗示將繼續收緊政策後，歐元一度站上 1.07 美元關卡，創六個月新高，隨後回吐升幅，截稿前下跌 0.5% 至 1.0626 美元。

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) (圖：AFP)

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 認為，拉加德的態度比昨天的鮑爾更強硬，歐元兌美元的走勢可能與 ECB 會議前後的投資人預期心理有關，美元也受惠於 ECB 會議前升溫的避險情緒。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，歐洲央行的通膨前景相當的強，雖然 Fed 表示會繼續升息直到戰勝通膨，但他認為交易員越來越相信 Fed 已接近緊縮周期尾聲。

英國央行 (BOE) 宣布以低於上月的幅度升息後，英鎊暴跌近 2% 至 1.2177 美元，單日貶幅為六周最大。貨幣市場交易員削減了對英國央行的升息押注，目前預期央行利率將在 8 月升至 4.59%，低於決議發布前的 4.61%。

經濟學家預期，英國在明年多數時間都將陷入經濟衰退，這可能有助於緩解通膨壓力。CIBC 外匯策略主管 Jeremy Stretch 表示，反過來看，這代表英國央行的終點利率低於市場消化的水平。

法國農業信貸銀行外匯策略師 Valentin Marinov 認為，隨著投資人調整對明年的利率預期，英鎊可能延續近期的修正。

同樣在周四公布利率決議的，還有挪威和瑞士央行。

挪威央行將基準利率調升 1 碼至 13 年高點，挪威克朗仍走低，美元兌克朗上漲 1.6% 至 9.8721 克朗；瑞郎兌美元同樣走軟，儘管瑞士央行宣布升息 2 碼，並暗示可能進一步調升利率，美元兌瑞郎仍漲 0.5% 至 0.9285 瑞郎。

商品貨幣全面重挫，澳幣和紐元雙雙貶逾一周新低，澳幣重貶 2.4% 至 0.6696 美元，紐元下跌 1.8% 至 0.6341 美元，美元兌加元升 0.9% 至 1.3669 加元。

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