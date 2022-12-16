〈紐約匯市〉風險偏好惡化 DXY強彈 英鎊創六周最大單日貶幅

風險偏好惡化 DXY強彈 英鎊創六周最大單日貶幅 (圖：AFP)
風險偏好惡化 DXY強彈 英鎊創六周最大單日貶幅 (圖：AFP)

歐洲央行 (ECB) 公布利率決議後，鷹派立場一度將歐元推上六個月高點，隨後回落。英鎊單日重貶近 2%，是六周以來最大，因市場認為，英國央行放慢緊縮步伐可能使終點利率低於原先預期。

即使聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在前一日的利率會議上的強硬緊縮立場，引發市場對於美國經濟陷入衰退的擔憂，美元周三 (14 日) 仍無力反彈，終場收黑。

然而，隨著美股暴跌，風險情緒惡化提振美元走強。周四 (15 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.83%，至 104.63。

經濟數據方面，美國 11 月零售銷售降幅超出市場預期，與此同時，上周初領失業金人數意外下滑，顯示勞動力市場依然吃緊。報告發布後，美元一度回吐升幅，隨後拉高。

另一份數據顯示，美國大西洋中部地區製造業活動連續四個月萎縮，12 月費城 Fed 製造業指數報 - 13.8，但工廠老闆對前景的態度更樂觀，並表示通膨壓力已顯著緩解。

歐洲央行周四宣布將利率調升 2 碼，為連續四度升息，雖然幅度小於頭兩次會議，但 ECB 認為，在通膨風險仍高的情況下，未來需要進一步大幅升息，同時宣布明年 3 月啟動縮表計畫。

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 暗示將繼續收緊政策後，歐元一度站上 1.07 美元關卡，創六個月新高，隨後回吐升幅，截稿前下跌 0.5% 至 1.0626 美元。

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) (圖：AFP)
歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) (圖：AFP)

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 認為，拉加德的態度比昨天的鮑爾更強硬，歐元兌美元的走勢可能與 ECB 會議前後的投資人預期心理有關，美元也受惠於 ECB 會議前升溫的避險情緒。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，歐洲央行的通膨前景相當的強，雖然 Fed 表示會繼續升息直到戰勝通膨，但他認為交易員越來越相信 Fed 已接近緊縮周期尾聲。

英國央行 (BOE) 宣布以低於上月的幅度升息後，英鎊暴跌近 2% 至 1.2177 美元，單日貶幅為六周最大。貨幣市場交易員削減了對英國央行的升息押注，目前預期央行利率將在 8 月升至 4.59%，低於決議發布前的 4.61%。

經濟學家預期，英國在明年多數時間都將陷入經濟衰退，這可能有助於緩解通膨壓力。CIBC 外匯策略主管 Jeremy Stretch 表示，反過來看，這代表英國央行的終點利率低於市場消化的水平。

法國農業信貸銀行外匯策略師 Valentin Marinov 認為，隨著投資人調整對明年的利率預期，英鎊可能延續近期的修正。

同樣在周四公布利率決議的，還有挪威和瑞士央行。

挪威央行將基準利率調升 1 碼至 13 年高點，挪威克朗仍走低，美元兌克朗上漲 1.6% 至 9.8721 克朗；瑞郎兌美元同樣走軟，儘管瑞士央行宣布升息 2 碼，並暗示可能進一步調升利率，美元兌瑞郎仍漲 0.5% 至 0.9285 瑞郎。

商品貨幣全面重挫，澳幣紐元雙雙貶逾一周新低，澳幣重貶 2.4% 至 0.6696 美元，紐元下跌 1.8% 至 0.6341 美元，美元兌加元升 0.9% 至 1.3669 加元

截至台灣時間周五 (16 日) 約 6:00 價格：

  • 美元指數報 104.6332。+0.9706%
  • 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0622 美元。-0.5431%
  • 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2176 元。-2.0198%
  • 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6698 元。-2.4042%
  • 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.3670 加幣。+0.9303%
  • 美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 137.82 日元。+1.7572%

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