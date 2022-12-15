東部海域規模6.2地震 台積電、聯電未受影響。(圖：AFP)Tag聯電台積電地震晶圓代工半導體台灣東部海域今 (15) 日中午發生規模 6.2 地震，對此，晶圓代工廠台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯電(2303-TW)(UMC-US) 均表示，廠區未受地震影響，生產營運一切正常。 新竹科學園區管理局指出，新竹縣最大震度 3 級，新竹市最大震度 2 級，區內廠商機台未受地震影響。南部科學園區管理局則說，有感地震發生後，台南及高雄震度 3 級，但廠商運作一切正常、未受影響，將持續監控與通報。 據中央氣象局發布的顯著有感地震報告，今天中午 12 時 3 分發生芮氏規模 6.2 地震，地震深度 5.7 公里，震央位於花蓮縣政府東南方 29.1 公里。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+24.33%$12,433原投組報酬率+15.30%$11,530投組標的成分40%盛達302720%高力899620%永日410210%東科-KY522510%瀚亞非洲基金-新臺幣延伸閱讀台積電12/15除息 大盤指數估約蒸發23.2點Fed放鷹美股倒地 台積電早盤面臨貼息窘境〈台股盤中〉美股下挫台積電貼息 早盤小跌靠鋼鐵航運拚14700點保衛戰台積電翻紅 第十度除息當日填息完封台積電回穩、傳產挺身而出 台股小跌5點收14734點 月線失而復得相關貼文