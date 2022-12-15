東部海域規模6.2地震 台積電、聯電未受影響

東部海域規模6.2地震 台積電、聯電未受影響。(圖：AFP)
東部海域規模6.2地震 台積電、聯電未受影響。(圖：AFP)

台灣東部海域今 (15) 日中午發生規模 6.2 地震，對此，晶圓代工廠台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯電(2303-TW)(UMC-US) 均表示，廠區未受地震影響，生產營運一切正常。

新竹科學園區管理局指出，新竹縣最大震度 3 級，新竹市最大震度 2 級，區內廠商機台未受地震影響。南部科學園區管理局則說，有感地震發生後，台南及高雄震度 3 級，但廠商運作一切正常、未受影響，將持續監控與通報。

據中央氣象局發布的顯著有感地震報告，今天中午 12 時 3 分發生芮氏規模 6.2 地震，地震深度 5.7 公里，震央位於花蓮縣政府東南方 29.1 公里。

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