中華電攜手基金會、輔大推賦能生態系 解決偏鄉資源

中華電信 (2412-TW) 與中華電信基金會今 (15) 日宣布，與誠致教育基金會、輔仁大學附設醫院合作，攜手共同推動「科技為善 (TechuGood) 數位賦能生態系」，由中華電提供網路建設與平台，來解決偏鄉師資難覓、醫療資源有限的問題。

中華電信總經理暨中華電信基金會董事長郭水義表示，近幾年偏鄉教育生態鏈上游，有師資缺乏、流動率高的問題；而人口老化、醫療資源受限等議題也日趨嚴重，顯示偏遠社區需要更多元的關懷。

中華電信攜手同樣致力於關懷偏鄉、創造永續的誠致教育基金會、輔仁大學附設醫院等共同合作，由中華電信集團投入網路建設與架設溝通平台，串接合作夥伴提供的教育、醫療等資源至偏鄉。

郭水義強調，近兩、三年疫情衝擊、經濟發展受困，公司決定投入加倍資源，透過高速的資通訊服務，於偏鄉、甚至離島架設寬頻網路，協助偏鄉學童持續吸收教學資源，落實科技為善 (Tech4Good)。

此外，藉由 5G 專網推動緊急醫療照護服務，照顧偏鄉民眾，並協助中小企業、商家運用數位科技減缓疫情造成的經濟衝擊，全方位實踐成為智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者，落實消除貧窮、優質教育、減少不平等、擴大夥伴關係的永續發展目標 (SDGs)。

誠致教育基金會董事長李吉仁表示，受少子化影響，台灣少於 6 班的國中小有 1300 所，占比超過三分之一。鄉村小校面臨嚴峻的教學挑戰，尤其國中階段分科教學，受限於學校編制與基本授課時數規定，全校只有一位社會或自然老師負責跨年級、跨科教學是常態，教學準備與班級經營負擔沉重。

因此，基金會在旗下 KIST 聯盟建立「跨校教師專業社群」，連結數個小型鄉村國中形成中型學校的規模，跨校老師透過共課，分享教學資源與有效策略，並透過中華電優化校園網路建置，確保師生同步上線的跨校遠距混成教學能穩定進行，逐步發展跨校線上共課模式。

輔仁大學附設醫院人文處處長呂慈涵則表示，中華電信與輔仁大學攜手超過 14 年，以數位科技、透過伴您好讀社區網路課輔計畫，由大學生協力全台許多偏鄉社區、離島據點及在地師長，運用網路、一對一陪伴、教導。