台積電回穩、傳產挺身而出 台股小跌5點收14734點 月線失而復得

聯準會一如預期升息 2 碼，預估 2024 年才會開始降息，美股應聲走跌，台股今 (15) 日走勢震盪，一度下挫近 90 點，聯發科摜壓，電子股漲跌互見，隨著航運領軍傳產股挺身而出，加上台積電翻紅，帶動加權指數跌勢收斂，終場小跌 5.23 點或 0.04%，收在 14734.13 點，月線失而復得，成交值 1922.19 億元。

櫃買指數終場下跌 0.11 點或 0.06%，收在 189.3 點，成交值 588.85 億元。上市櫃成交值合計 2511.04 億元。

電子權值股走勢分歧，台積電今天除息，股價由黑翻紅，花了近 2 個半小時完成填息，終場收 480.5 元，漲幅 0.52%；聯發科賣壓沉重，終場大跌 5%，收在 681 元；聯電、鴻海、華碩震盪走跌；國巨、研華、大立光等逆勢走揚。

鋼鐵族群今天吸引買盤進駐，中鋼即將開出明年 1 月盤價，市場看好價格穩定向上，股價一度上漲逾 1%，佳大亮燈漲停，中鴻、海光、新鋼、燁興、威致、新光鋼等也有 3-5% 的漲幅。上市鋼鐵類股指數收漲 1.05%。

航運股方面，貨櫃三雄逆勢走高，其中以長榮漲逾 3% 最強勢，萬海、陽明上漲 1-2%，散裝航運股慧洋 - KY 勁揚約 8%，四維航、裕民等同步走強。此外，塑膠、紡織類股也表現不錯，台塑奮力撐盤、勁揚約 2%，紡織股王儒鴻也大漲超過 4%。

汽車類股迎年底車市旺季，近期吸引資金搶進，雖然和泰車漲多拉回挫逾 2%，但零件股一片紅通通，瑞利亮燈漲停，精確、皇田、麗清、智伸科、耿鼎、倉佑等均表現不俗。