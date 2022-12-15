大摩：到2023年年中 油價預估將回升至110美元

摩根士丹利 (大摩) 週三 (14 日) 表示，布蘭特原油價格預估將在 2023 年年中反彈至每桶 110 美元左右，理由是原油需求上升，供應持續緊張。

大摩指出，石油產業投資不足、俄羅斯原油供應面臨風險、戰略石油儲備 (SPR) 釋出結束、美國頁岩油生產放緩等因素，將導致供應受限。同時，在中國重新開放、航空業復甦下，原油需求上升。在供應有限且需求復甦下，油價有望因此受到推升。

大摩石油策略師 Martijn Rats 表示，總體經濟的不利因素，將推動原油市場出現輕微供應過剩，並導致油價在明年第一季維持在一定的區間波動。但是，原油市場將在第二季恢復平衡，並預期在 2023 年下半年進一步收緊。

國際能源署 (IEA) 日前也上調今、明兩年全球對原油需求預測，原因是亞洲主要經濟體出人意料的經濟韌性提振石油的需求，另外俄羅斯石油在制裁下影響供應，IEA 預估明年油價可能反彈。

IEA 說，儘管油價下跌對面臨通膨飆升的消費者來說是一種可喜的解脫，但對俄國原油和供應品實施禁運的全面影響仍有待觀察，且隨冬季過去，明年第二季石油市場供應吃緊，不排除油價再次上漲的可能。

美國銀行也預測，布蘭特原油價格 (目前為 76.73 美元) 在 2023 年的平均價格，將達到每桶 100 美元，這是由於中國經濟重新開放帶動需求，以及俄羅斯每天供應減少約 100 萬桶。美銀預計，OPEC + 可能會全面實施每日 200 萬桶的減產計畫，以提振油價。