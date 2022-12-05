美銀：油價可能在明年達到每桶110美元 俄油禁運可能促使進一步上漲

美國銀行 (Bank of America) 的一份報告預測，布蘭特原油價格可能在 2023 年攀升至每桶 110 美元，不過俄油禁運等因素可能使價格出現波動。

美銀認為，油價在明年第一季可能走軟，但隨後將回升至 100 美元到 110 美元的高點，走勢將會與今年相似。布蘭特原油目前的交易價格約為每桶 86 美元，意味著仍有 28% 的上漲空間。

不過，報告中也指出了幾項油價上行的因素，像是俄羅斯原油價格上限機制恐影響俄羅斯原油產量，因而對油價造成不確定性。

美銀目前預估 2023 年，俄羅斯原油產量平均為 1000 萬桶 / 日，高於國際能源署預估的 959 萬桶 / 日。美銀指出，若是俄羅斯原油產量因價格上限機制，而未能達到上述水準，油價將因此走升。

同時，美銀也擔憂其他產油國的產量也未能達到預期水準，包含尼日利亞、伊拉克等。美銀預估，每減少 100 萬桶的供應輛，布蘭特油價將上漲 20 至 25 美元。

此外，中國嚴格防疫政策的任何改變也將影響油價，而全球若是陷入經濟衰退，原油需求將減少 64 萬桶 / 日，也將對油價造成衝擊。

歐盟、G7 和澳洲等國週五將俄油價格上限設每桶 60 美元，並通過調整機制將上限保持在比市場價格低 5% 的水平，期望削減俄羅斯透過石油賺取收益，以用作入侵烏克蘭的戰爭資金，同時也希望大幅減少俄油出口，避免國際油價飆升。