〈能源盤後〉市場消化美庫存激增、Fed升息 IEA上修需求前景 原油上漲2.5%

原油期貨價格周三 (14 日) 收高，係因國際能源署 (IEA) 上修未來一年需求增長的預測，交易者同時消化美國上周原油庫存大增的消息以及美國聯準會 (Fed) 升息的決定。

上周美國原油庫存增加 1000 萬桶以上的消息未能拉低油價，係因分析師將庫存大增歸因於美國墨西哥沿岸的出口暫時中斷。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.89 美元或 2.5%，收每桶 77.28 美元，創下最近月期貨價格自 12 月 2 日以來最高收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.02 美元或 2.5%，收每桶 82.70 美元。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 3.9%，收每加侖 2.444 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 6%，收每加侖 3.2768 美元，為 11 月 30 日以來的最高收盤價。

1 月交割的天然氣價格大跌 7.3%，收每百萬 Btu 6.43 美元。

市場推動力

IEA 周三將今年石油需求增長預期上調 14 萬桶 / 日，達每日 230 萬桶。針對 2023 年，IEA 也將需求增長預期調升 10 萬桶，達每日 170 萬桶。

IEA 表示，市場對歐洲能源危機的回應優於預期，以及亞洲主要經濟體的韌性令人訝異，這些正提升以石油作為熱源的需求。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 報告指出：「原油供需前景仍存在巨大不確定性，這會導致石油市場大幅波動。在 WTI 原油跌至近 70 美元的價位後，近日油價已反彈，因為白宮先前承諾一旦油價跌至該價位，就會開始回填已消耗一年的戰略石油儲備 (SPR)。」

在 Fed 將基準利率上調 0.5 個百分點並將基準利率的上限定為 5.25% 後，周三油價小幅回吐漲幅。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，油價回吐係因市場擔心 Fed 限制性政策立場恐削減石油需求，並使價格處於保密。

供應數據

EIA 公布，上周 (12/9 止) 美國原油庫存增加 1020 萬桶，但該數據發布後，油價仍持續走高。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油供應減少 350 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存增加 780 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「由於氣候惡劣，上周美國墨西哥沿岸石油出口量實際上比 EIA 報告的要低得多，例如休士頓航道 (Houston Ship Channel) 就因濃霧導致多日運輸中斷。」

「然而，下周 EIA 報告應該會出現大幅波動，因為出口恢復且 Keystone 油管中斷會反映出進口量減少。」

EIA 數據也顯示，石油供應庫存上調近 230 萬桶 / 日。DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示：「調整因素飆升...... 意味著 EIA 不僅持續低估國內原油產量，還可能大幅高估原油出口量和低估進口量。」

EIA 報告顯示，上周汽油庫存增加 450 萬桶，蒸餾油庫存增加 140 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油庫存增加 320 萬桶，以及蒸餾油供應增加 250 萬桶。

EIA 稱，俄克拉荷馬州庫欣紐約商品交易所交割中心的原油庫存上周增加 50 萬桶，而戰略石油儲備量 (SPR) 減少 470 萬桶。

Sevens Report Research 的聯合編輯 Tyler Richey 表示，“西方對經濟衰退的擔憂情緒至少部分被中國放寬防疫限制且邁向經濟重啟帶來的樂觀情緒所抵消。

然而，本周中國大都市地區新冠病例激增的消息「使近期經濟重啟之路變得不太明確，但放長遠來看，經濟環境正常化的過程應可支撐能源價格。」