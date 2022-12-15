盤中速報 - 台達化(1309)急拉2.41%報23.4元，成交3,466張

台達化(1309-TW)近5分K漲速2.41%，15日10:03報23.4元，成交3,466張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台達化(1309-TW)近5日股價上漲3.03%，所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數下跌1.04%。台灣加權指數上漲0.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-785 張
- 外資買賣超：-969 張
- 投信買賣超：+178 張
- 自營商買賣超：+6 張
- 融資增減：+353 張
- 融券增減：-70 張
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+29.32%
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原投組報酬率
+22.09%
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投組標的成分
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3027
20%
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20%
4102
10%
5225
10%