盤中速報 - 大成鋼(2027)急拉2.03%報45.2元，成交6,206張

大成鋼(2027-TW)近5分K漲速2.03%，15日09:14報45.2元，成交6,206張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大成鋼(2027-TW)近5日股價上漲2.55%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲1.56%。台灣加權指數上漲0.75%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+20,741 張
  • 外資買賣超：+14,511 張
  • 投信買賣超：+5,291 張
  • 自營商買賣超：+939 張
  • 融資增減：-1,355 張
  • 融券增減：+279 張

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