美股重點新聞摘要2022年12月15日

今日操盤前瞻

聯準會 12 月利率決議

瑞士、英國、歐洲 12 月央行利率決策

美國 12 月紐約 Fed 製造業指數、11 月零售銷售、上周失業金數據

一文掌握 Fed 最新決策：明年終點利率更高、2024 年才降息、下修 GDP 成長預測

美國聯準會 (Fed) 周三 (14 日) 結束今年最後一次決策會議，一如預期將升息幅度降至 2 碼，使利率達到 4.25% 至 4.5% 目標區間，但考慮到通膨風險，多數委員預估明年終點利率將高於 5%，並下修明年經濟成長預測、上調失業率預估。閱讀全文...

「新債王」岡拉克：衰退訊號顯而易見 Fed 今天過後不該再升息

美國聯準會 (Fed) 周三 (14 日) 決議升息 2 碼 (50 個基點)，並暗示明年將有更多次升息，被封為「新債券天王」的岡拉克 (Jefferey Gundlach) 預測 Fed 可能會再度升息 1 碼，但他認為，Fed 12 月決策會議過後不該再有任何升息，而且美國將有 75% 機率陷入經濟衰退。閱讀全文...

緊跟 Fed 腳步 香港今年來第七度升息

美國聯準會（Fed）周三（14 日）升息 50 個基點（2 碼）後，香港金管局緊跟 Fed 腳步，將基準利率上調至 4.75%，為今年來第七度升息。 閱讀全文...

大摩喊加碼高通 三大理由提振明年股價

摩根大通預測，行動處理器與 5G 無線晶片大廠高通 (QCOM-US) 在多次下調預期後，股價經歷今年 33% 跌幅，但 2023 年將因三大理由而獲提振。閱讀全文...

傳美國將從未經核實清單中解凍部分中企 強化與中國合作

路透周三（14 日）援引一名美國官員的消息報導，拜登政府計劃將一些中國公司從「未經核實清單」（Unverified List）中移除，以強化和北京的合作。據悉，這是由於中國政府更願意允許美國實地考察，該計畫很快就會公布。美國商務部對此拒絕置評。閱讀全文...