Fed如預期升息2碼 明年終點利率估破5%

聯準會 (Fed) 周三 (14 日) 結束今年最後一次利率會議，一如預期將基準利率調升 2 碼，至 4.25% 至 4.5% 目標區間，中止連續四度大幅升息，但也暗示終點利率將高於原先預期。

聯準會將聯邦資金利率區間調升至 4.25%-4.5%，是 2007 年以來最高水平，本次升息 2 碼的決定獲得所有投票委員一致同意。

根據最新利率點陣圖，多數決策官員預估明年終點利率中位數將達 5.1%，即落在 5% 至 5.25% 區間，高於 9 月時的預測水平，且 2023 年全年都將維持高利率，直到 2024 年才會開始降息，基準利率估於 2024 年底前降至 4.1%。

利率點陣圖顯示，多數 Fed 官員預估明年終點利率高於 5%。 (圖：聯準會)

19 位委員會成員中，有 17 位認為明年終點利率將超過 5%，7 位認為將高於 5.25%。

除了利率前景，聯準會同時下修明年經濟成長預測，現在預估 2023 年經濟成長率為 0.5%，低於 9 月時預測的 1.2%，失業率則自 4.4% 上修至 4.6%，但也將今年經濟成長率略微調升至 0.5%。

委員會同時將今年的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數預估中位數，自 4.5% 調升至 4.8%，明年核心 PCE 自 3.1% 上調至 3.5%。

公布利率決議後，美股回吐稍早升幅後集體翻黑。截稿前，道指跌逾 300 點或 0.8%，標普 500 指數跌近 1%，美債殖利率拉高，美元指數收復跌勢。