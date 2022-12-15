大摩喊加碼高通 三大理由提振明年股價

摩根大通預測，行動處理器與 5G 無線晶片大廠高通 (QCOM-US) 在多次下調預期後，股價經歷今年 33% 跌幅，但 2023 年將因三大理由而獲提振。

分析師 Samik Chatterjee 周三 (14 日) 重申對高通股票的「加碼」評級，目標價為 185 美元。

高通最近一次下調財測是在 11 月，當時該公司預期 12 月季度的營收低於預期，理由是「智慧手機的需求迅速惡化。」

但 Chatterjee 認為，2023 年有 3 大理由將提振高通股價：

智慧手機市場穩定──分析師預估，隨著中國開始放寬防疫限制並重啟經濟，其需求將復甦。

庫存消化高峰期已過──Chatterjee 認為，當前 12 月季度，智慧手機廠晶片庫存過剩的問題不會再惡化。

潛在庫存重建── 一旦高通顧客更樂觀看待需求改善前景，且高通若在 2023 年第二季前恢復較上季成長，他預期高通的晶片訂單將增加。

高通周三收低 1.44% 至每股 121.71 美元。

Chatterjee 還指出，高通的估值是未來 12 個月每股收益的 11 倍 (即本益比 11)，遠低於該股歷史平均水準 (本益比 16)。

他寫道：「高通股票正以遠低於本益比長期均值的價格交易，儘管近期獲利下行有限，且中期獲利有上行潛力。」