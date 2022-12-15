〈美股盤後〉Fed暗示2024年才降息 那指跳水逾0.7% 費半嚇挫超1.5%

美股週三 (14 日) 早盤走高，但隨著盤中聯準會宣布升息 2 碼、預測明年終點利率破 5%，暗示 2024 年才會降息，市場陰鬱消化鷹派政策，美股跳水急殺，道瓊一度大跌逾 700 點，尾盤跌幅有所收窄，四大指數全數收黑。

道瓊指數收跌近 145 點，那指和標普指數下滑超過 0.6%，費半指數挫逾 1.5%。

聯準會週三宣布升息 2 碼至 4.25%～4.5%，創 2007 年以來新高，最新點陣圖暗示，多數決策官員預估明年終點利率中位數將達 5.1%，即落在 5% 至 5.25% 區間，高於 9 月時的預測，且要等到 2024 年才會開始降息。

聯準會主席鮑爾週三重申，通膨壓力仍大，勞工短缺亦持續，可能需要在一段時期內維持限制性政策。

聯準會預測，美國經濟明年和後年僅成長 0.5%、明年底失業率預期調高至 4.6%，預估 2024 年維持在此水準，高於目前的 3.7%。

繼聯準會之後，歐洲央行、英國、墨西哥、挪威、菲律賓、瑞士和台灣等央行也將陸續揭曉利率決定。

地緣政治方面，市場傳出拜登政府計劃將一些中國實體從未經核實清單中刪除，以加強與北京政府方面的合作。不過，也有消息指出，美國計劃最快本週把中國長江存儲 (YMTC) 和另外 35 家企業納入貿易黑名單，讓他們無法採購美國的零組件。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.50 億例，死亡數突破 665 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週三 (14 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊一片血染，金融、材料板塊領跌，僅醫療保健逆勢收高。

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 1.55%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.59%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.12%；Meta (META-US) 上漲 1.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.98%。

道瓊成分股逾半下滑。Merck (MRK-US) 上漲 1.24%；波音 (BA-US) 漲 0.6%；高盛 (GS-US) 下跌 2.25%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.16%；Nike (NKE-US) 下跌 1.24%。

費半成分股普遍疲弱。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.20%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.99%；德儀 (TXN-US) 跌 0.95%；美光 (MU-US) 下跌 1.18%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.64%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.44%；AMD (AMD-US) 下跌 3.80%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.61%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.30%。

企業新聞

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 下跌 0.56% 至每股 90.91 美元。外媒報導，軟銀旗下晶片設計公司 ARM 認定美英兩國不會批准該公司向中國出口技術許可，這意味阿里巴巴等中國科技巨頭無法從 ARM 購買最先進的晶片設計技術。

亞馬遜 (AMZN-US) 收黑 0.98% 至每股 91.58 美元。亞馬遜正面臨一家來自越南倉儲系統製造商 Gilimex，要求 2.8 億美元賠償的訴訟。後者指控亞馬遜，在今年線上支出增長放緩後突然縮減訂單，導致製造商背負產能和原物料過剩的壓力。

特斯拉 (TSLA-US) 週三續跌 2.58% 至每股 156.80 美元，連續第三個交易日走低，市值跌破 5000 億美元。高盛將特斯拉目標價從每股 305 美元下調至每股 235 美元，理由是需求疲軟。

高盛下調特斯拉目標價 (圖片：AFP)

自今年 9 月以來，特斯拉累跌超過 40%，而標普自 9 月起累漲近 12%，投資人認為，特斯拉股價走勢與總體經濟無關，這一切都馬斯克分心經營推特的錯。

達美航空 (DAL-US) 揚升 2.69% 至每股 34.31 美元。由於旅遊需求強勁，達美航空提高財測並發布樂觀的 2023 年展望。

經濟數據

美國 11 月進口價格指數月率報 - 0.6%，預期 - 0.5%，前值 - 0.4%

美國 11 月出口價格指數月率報 - 0.3%，預期 - 0.4%，前值 - 0.4%

華爾街分析

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah：「聯準會仍然對經濟衰退的可能性含糊其辭，但由於大多數官員認為風險傾向於下行，公平來看，他們對經濟前景的擔憂遠比他們願意承認的還要多，這可能為近期的熊市反彈敲了一記喪鐘，明年不會降息等所有這些訊息都需要在經濟衰退到來之前消化。」

Richard Bernstein Advisors 副投資長 Dan Suzuki 說：「增長預測放緩，但升息次數更多。這對市場來說不是一個很好的組合。目前市場更大的不確定性是經濟成長，而不是聯準會。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主