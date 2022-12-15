美國11月進口物價連5個月下滑 通膨降溫前景露曙光

美國勞工部周三（14 日）公布數據顯示，石油產品成本下滑和美元走強影響，美國 11 月進口價格連續第五個月下跌，支撐通膨可能在未來幾個月繼續降溫的觀點。

根據勞工部報告，美國 11 月進口物價指數月減 0.6%，連續第五個月下滑，創 2015 年以來持續時間最久的一次，市場預期月為減 0.5%，前值自月減 0.2% 修正至月減 0.4%。按年來看，美國 11 月進口物價指數成長 2.7%，創 2021 年 1 月以來最小漲幅，較 10 月的 4.1% 大幅回落。

扣除燃料和食品的 11 月核心進口價格月減 0.6%，前值為月減 0.1%，主因是美元對美國主要貿易夥伴的貨幣走強，壓低核心進口價格。按貿易加權計算，美元今年已上漲約 6.2%。

其他數據細項方面，11 月美國進口燃料價格繼 10 月下跌 2.7% 後，11 月繼續下滑 2.8%，石油價格下降 3.3%，進口石油反彈 1.8%。另外，11 月進口資本財成長 0.1%，而汽車、零組件和引擎價格持平，進口消費品（不包含汽車）下降 0.2%，為連續第三個月下滑。

勞工部報告還顯示，美國 11 月出口價格月減 0.3%，也是連續第五個月下滑，市場預期月減 0.4%，前值自月減 0.3% 修正至月減 0.4%。按年來看，美國 11 月出口物價成長 6.3%，創 2021 年以來最慢增速，前值年增 7.4%。

觀察數據細項，美國 11 月農產品出口價格成長 2.3%，主因是受到大豆、蔬菜、水果和玉米價格上漲影響，抵消棉花、肉類與小麥價格下滑，前值為下滑 0.8%。另外非農業出口價格繼 10 月下滑 0.3% 後再次下滑 0.6%，工業原料、資本財和消費品價格均下降。

FWDBONDS 駐紐約首席分析師 Christopher Rupkey 表示，聯準會（Fed）激進升息推動美元飆升，後續產生的效應就是進口商品價格下滑，Fed 主席鮑爾在對抗通膨的戰役中可能再次取得進展。

LPL Financial in Charlotte 分析師 Jeffrey Roach 表示，通膨障礙正在疏通，明年物價壓力應該繼續緩解，而這可能讓 Fed 在明年進一步放緩升息步伐，並且可能在明年年中暫停升息。

隨通膨漸漸退燒，外界預估 Fed 稍晚將把升息規模從先前的 3 碼（75 個基點）降至 2 碼（50 個基點），結束連續四次激進貨幣緊縮舉措。